Péntek (december 23.)

Sárbogárd, 18 óra: Adventi forgatag. Apa – Fia – Unokája. Karácsonyi kántálás a Csókavirág Népi Együttessel és a Tehetség Művészeti Iskola diákjaival a Hősök terén. Közös éneklés jókívánságokkal, forralt borozással. „Jöjjenek el mindnyájan kucsmába, subába! Kántáljunk együtt itt a Mezőföldön!” 18–20 óra: Télapó a téren. Karácsonyi vásár és ételudvar a Hősök terén.

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. Adventi vásár a belvárosban. 16–19 óra: Mesebeli gőzös a város karácsonyfája alatt. 17.30 óra: Élő adventi naptár (Városház tér).

Székesfehérvár, 10 óra: A Csipkebokor Alkotókör kiállítása az Aranybulla Könyvtár Alapítvány épületében (Köfém lakótelep 1.). Megtekinthető 2023. január 13-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: „Amit meguntunk, másnak kincs lehet”. Kiállítás újrahasznosított textilből készült alkotásokból a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető 2023. január 27-éig.

Székesfehérvár, 14 óra: Via Lucis. A feltámadás, az öröm és a világosság útja. Párkányi Raab Péter Kossuth-díjas szobrászművész és Sárba Katalin fotográfus fotókiállítása a Vörösmarty Színház emeleti galériájában. Megtekinthető december 31-éig.



Szombat (december 24.)

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. Adventi vásár a belvárosban. 10–14 óra: Karácsonyi manókereső. A gyerekeket az Adventi színpadnál várják, akik játékos feladatokkal tölthetik az időt, amíg otthon megérkezik a Jézuska.

Székesfehérvár: Éjféli szentmise karácsony éjszakáján. A püspöki szentmisét a Duna Televízió élkőben közvetíti a Szent István király-székesegyházból.



Vasárnap (december 25.)

Székesfehérvár, 10.30 óra: Karácsony-napi ünnepi szentmise a székesegyházban. A szentmisét Spányi Antal megyés püspök celebrálja.



Kedd (december 27.)

Enying, 10 óra: Szent János áldása és újborszentelés. Ünnepi szentmise és János-napi boráldás a Nepomuki Szent János katolikus templomban. Az Enyingi Borkedvelők Rendje mindazokat hívja az alkalomra, akik a tulajdonukban levő palackos borra egyházi áldást szeretnének kérni. Az üvegpalackok az oltár előtti asztalkán helyezhetők el. A bort, amióta létezik, a lélek italának tartják az emberek. Szent János napja a magyar néphagyományok szerint a bor megáldásának az ideje. Hajdanán ezen a napon minden család bort vitt a templomba, a főoltár jobb oldalán álló asztalkára tették, hogy a pap áldását kérjék rá. A szentelt bornak ugyanis olyan erőt tulajdonítottak, amivel beteg embert és állatot is gyógyítani lehet. A szőlősgazdák a megszentelt borból a pincében minden hordóba öntöttek egy keveset, hogy ne romoljon meg a hegy leve, és a következő esztendőben is jó termés legyen.