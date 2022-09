A Juharfa és a Hársfa utca között megújult az aszfalt és elkészült a járda is. A Hársfa és a Kishegy utca közötti szakasz következik, de a Kossuth utcának ez a szakasza keskenyebb, mint más részeken, így a félsávos közlekedést nem lehet megoldani. Amíg a kivitelező ezen a szakaszon dolgozik, a buszközlekedés – a Volánbusz képviselőivel egyeztetve – a Rózsa utca-Kishegyi utca kerülő útvonalon zajlik majd. Ezzel válik megoldottá a felső buszmegállóból is az utasok zavartalan le- és felszállása.

A Kossuth utca a Kis Jókai utcától a Dózsa utcáig a továbbiakban is munkaterület marad. A továbbiakban is használható kerülő út a Petőfi utca irányába, a Kishegyi út Szabadbattyán felé.