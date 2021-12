Csütörtök délelőtt új sétányt adtak át a Palotavárosi Tavaknál, a Felső-tó mellett. Az egykori könnyűfémmű (KÖFÉM) 80 éves évfordulója alkalmából, összefogásban a várossal és a Gaja Környezetvédő Egyesülettel az Arconic-Köfém Mill Products Hungary 80 fát ültetett el, ezzel egy új sétányt adományozva Székesfehérvár polgárainak.

A cég vezetői Székesfehérvár polgármesterével avatták fel a sétány emléktábláját, majd jelképesen átadták az alapítvány 25 ezer dolláros adományát is a Gaja Egyesületnek. A rendezvényen részt vettek az Arany János Általános Iskola tanulói is. Az esemény részeként Pintér Balázs szobrászművész készülő köztéri alumíniumszobrának makettjét is bemutatták a nyilvánosságnak.