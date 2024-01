Nem mernénk azt állítani, hogy ha a nyáron a párizsi ötkarikás játékokon, mondjuk, a férfi kardcsapatunk vagy akár a vízilabda-válogatottunk bejut a döntőbe, ez itthon többeket szögezne a televízió képernyője elé, mint előtte labdarúgóink csoportmeccsei a németországi Eb-n. De azért az év legfőbb sporteseménye mégiscsak az olimpia lesz. S igaz ugyan, hogy a legutóbbi ötkarikás játékok óta nem négy év, hanem, egyedülállóan, csak három év telt el, a tokiói seregszemlére rányomta bélyegét a Covid fenyegetettsége, a versenyek gyakorlatilag nézők nélkül, ingerszegény környezetben játszódtak le, itthonról követve az eseményeket pedig a sportkedvelőknek a jelentős időeltolódás sem kedvezett.

Tokióhoz képest Párizs itt van a szomszédban, a vészhelyzet is a múlté, és

erős csapattal utazhatunk a francia fővárosba.

Sportolóink tavaly a világbajnokságokon az olimpiai számokban kilenc aranyat szereztek, és ez úgy jött össze, hogy kajak-kenuban csak három ezüstünk lett. S lássuk be, azt nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy ez a sikersportágunk, amely 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben egyaránt három-három aranyat szállított, most első hely nélkül maradjon az olimpián! Összességében Londonban 8 aranyunk, 4 ezüstünk és 6 bronzunk lett, Rio de Janeiróban 8-3-4-es, Tokióban 6-7-7-es mérleggel zártunk, s ugyan legutóbb két arannyal kevesebbet szereztünk, de a húsz éremmel előrébb léptünk.

A Gracenote Sports adatszolgáltató és -elemző cég is hagyományosan az érmek száma alapján rangsorolva az országokat adja közre előrejelzését az olimpiák előtt. A legutóbbi „frissítése” Párizsban számunkra 18 érmet vetít előre, ami nem hangzik rosszul. Az érmek színeloszlása viszont már nem a kedvünkre való. A Gracenote ugyanis csupán két aranyat jósol nekünk hatalmas ezüsteső: tizenkét második meg négy harmadik hely mellett.

Tokió előtt amúgy nagyon bőkezűen bánt velünk, 7 aranyat, 8 ezüstöt és 13 bronzot, vagyis 28 érmet valószínűsített. Ami azt illeti, az aranyak és az ezüstök számát majdnem el is találta. És a bronzok tekintetében sem mondhatjuk, hogy teljes képtelenséget állított. Lett ugyanis tíz negyedik és kilenc ötödik helyünk is, utóbbiak között pedig a küzdősportokban négy elbukott bronzmeccs is van – vagyis könnyen lehetett volna még hat harmadik helyünk.

Szóval, a Gracenote számítógépének előrejelzéseire, amelyek általában a legeredményesebb nemzetekre vonatkozóan is meglehetősen pontosak, oda kell figyelni. Ami a két aranyunk és a tizenkét ezüstünk vonatkozását illeti, ez remélhetően csak pillanatnyi rendszerhiba következménye.