Februárban tíz napon belül négy halálos lövöldözés is volt, a 15-i esetnek egy kiskorú, 17 éves tinédzser esett áldozatul, a város hírhedt északi részén, amely fölött már teljes mértékben átvették az irányítást a drogkereskedők, valóságos no-go zónává téve a kerületet, ahova sok esetben még a rendőrök sem mernek bemenni.

A történtekről beszámoló Ouest-France nevű helyi lap értesülései szerint maga az áldozat is benne volt a kábítószer kereskedelemben, a drog miatt korábban már meggyűlt a baja a hatóságokkal, bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetése miatt nyomoztak ellene. A következő nap szintén a város északi részén lévő 14. kerületben, egy 20 éves fiatalt lőttek le, a Le Parisien információi alapján ez a személy is benne volt a drogüzletben. Két nappal később, február 18-án két fiatal vesztette életét lövöldözésben, a 10. kerület Micocouliers városrészében egy 20 éves férfi, nem messze innen pedig egy 29 éves fiatalembert is halálos lövések értek, utóbbit a BFMTV értesülései szerint hat lövés érte, a kórházban belehalt a sérüléseibe.

Egy hét sem telt el a következő halállal végződött leszámolásig, a Le Parisien számolt be róla, hogy február 24-én agyonlőttek egy negyvenes éveiben járó férfit, ez az eset szintén a dílerek által irányított 14. kerületben történt.

A március különösen véres volt a második legnagyobb francia városban, hetedikéről nyolcadikára virradó éjjel a 13. kerületben lőttek le egy harmincas éveiben járó fiatalembert, 13-án pedig hét lövéssel végeztek az alvilág egyik ismert alakjával, aki épp az autóját vezette, egy másik, felgyújtott járműben pedig egy szénné égett holttestet találtak, azonosítása érdekében nyomozást rendeltek el. Márciusban ezt követően még három halálos kimenetelű lövöldözés volt, 17-én, 23-án és 27-én.

Április másodikáról harmadikára virradó éjjel több tűzpárbaj is volt a városban, ezekben hárman meghaltak és nyolcan megsérültek, ez szintén Marseille hírhedt északi kerületében történ.

A France Info úgy hivatkozott erre az esetre, mint a város történetének valaha volt egyik leghalálosabb éjszakájára. Április 13-án, 23-án és 24-én is voltak leszámolások, hárman meghaltak, többen pedig megsérültek, köztük egy 15 éves kamasz.