Gyöngyösi viszonyáról írt Molnár Enikő Folytatódik a Jobbik és a Jakab Péterrel együtt a pártból távozó Molnár Enikő közti sárdobálás: ezúttal Gyöngyösi Mártonról állítja Molnár, hogy a Jobbik elnöke korábban a budapesti Falk Miksa utcai szolgálati lakásban hónapokig együtt élt az asszisztensével, aki az egyik jobbikos önkormányzati képviselő jegyese volt, majd miután kiderült a hónapok óta tartó viszony, felbontotta eljegyzését. A Ripost beszámolója szerint Molnár a közösségi oldalán azt is írta, a történtek miatt Gyöngyösit a felesége elküldte otthonról. A portál azt írja, Jakab Péter élettársa azért látta jónak, hogy kiteregesse a párt újabb szennyesét, mert egyes jobbikosok őt bíráló, támadó megjegyzéseket tettek közzé a közösségi médiában. Facebook-bejegyzésében nem titkolja, hogy egyfajta visszavágásnak tekinti ezt a bejegyzést, hogy megmutassa, mennyien élnek hazug, képmutató módon a Jobbikban, beleértve a párt új elnökét, Gyöngyösi Mártont is. – A Jobbik politikusai, vezető tisztségviselői úgy érzik, az én magánéletem rájuk tartozik, és az azzal kapcsolatos minden megnyilvánulásukat tűrni fogom. Tévednek! Nekem, pont Ti ne akarjatok tanácsokat adni, és morális kérdésekről papolni, mert ahogy már mondtam, mindez álszent és gusztustalan! Vissza is hull rátok!" – írta Molnár, aki sorait azzal zárta: „tovább is van, mondjam még?” (G. D.)