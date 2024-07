Németh Pál vezényelte július 6-án, szombaton este a Savaria Barokk Zenekart a kápolnásnyéki Halász-kastély teraszán, ahol a kastélykoncertek következő zenei előadását élvezhette a közönség.

A karmester, fuvolaművész a Savaria Barokk Zenekar alapítója, vezetője, a Budapesti Kamaraopera és a Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál zenei vezetője, a magyarországi régi zenei irányzat egyik úttörője – ezúttal is teltház előtt mutathatta be a zeneirodalom remekműveit, Antonio Vivaldi barokk műveit. Felcsendült a naplementében többek közt a G-dúr szimfónia, részlet A négy évszakból és egy h-moll gordonkaverseny is. Az előadáson fellépett Kállay Gábor és Kállay Katalin (furulya), Vitárius Piroska (hegedű), valamint Kállay Ágnes (gordonka) is.