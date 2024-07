Reggel 10 órától egészen késő délután 18 óráig várja most szombaton, azaz július 13-án a kikapcsolódásra, kreatív foglalkozásra vagy éppen a művészeti tevékenységre vágyó látogatókat a Magyarországi Alkotóművészek Közép-És Nyugat-Dunántúli Regionális Társasága (M-ART) Dinnyésen, a Templomkert Hagyományőrző Központ területén. Ez az árnyas, kikapcsolódásra és családias eseményekre kiváló helyszín a megújult Vajky-kúria mellett található, ahol ezúttal a sokatmondó című Művészetekóstolóval készül a szervezet.

Gyerekekre és felnőttekre is gondoltak programjaikkal: lesznek workshopok, iparművészeti bemutatók és természetesen vásár is. Ez utóbbin többek között a Szépművestár alkotók portékái is helyet kapnak, így például itt lesz Fiser Józsefné hímző népi iparművész, Kovács Ildikó bőrhímző népi iparművész, Sajtos Szilvia nemezkészítő népi iparművész, bőrműves, Simon Szeréna ékszerkészítő, népi gyöngyfűző, valamint Tóth Zsuzsa nemezkép és amigurumi alkotó kézműves számos munkája is.

A művészet egyéb formái is megjelennek a rendezvényen: 11 órakor a Szabad Színház Bábelőadása keretében nyomozhat a közönség, melynek során segíthetnek megtalálni az ellopott aranyszőrűt. A déli ebéd után 14 órakor „A múltból merítkezve, a jelennek teremtve” című asztalkendő pályázat

kiállításmegnyitójára kerül sor, mely alkalommal díjakat is átadnak az érintetteknek. A tárlaton a vendéglátásunk tárgykultúrája, a hímzett, szőtt asztalkendők kerülnek terítékre.

Szabadtéri festészetre várják az érdeklődőket 15 és 17 óra között a templomkertben, melyet a Derkovits Kör tagjai vezetnek. A HolddalaNap duó „A narancsvirág illata” című koncertje 16.30-kor lesz, melynek pezsdítő, de egyben mély tartalmakkal gazdag üdítő muzsikáját Alex Torres (gitár, ének) és Gulyás Anna (ének, baglama) virtuóz muzsikusok biztosítják.

A Guitar Singers, azaz Szabó Bill Béla és Ignácz Attila 18 órakor zenél, akik már több mint 30 éve énekelnek együtt.