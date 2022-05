A startot stílszerűen Szent György napjára, április 24-ére időzítették, amikor a legapróbbakat várták faültetésre. Sajnos az eső az ültetést keresztülhúzta, de a 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben született gyermekeket oklevéllel, ajándék plüss-sárkánnyal és egy igazi mesebirodalommal várták a művelődési házban – mondta el lapunknak Kiss Péter, a művelődési ház és könyvtár vezetője.

Hétfőn tartották Szűcsné Novák Mária festőművész Bibliai nőalakok című tűzzománc festménykiállításának megnyitóját. Az eseményen közreműködött Makra Zsolt református lelkipásztor és felesége, Makráné Imre Enikő igehirdetéssel és énekkel. Az alkotó szenvedélyesen mesélt munkáiról, és arról az útról, amely őt is elindította, és megszületett a hetven bibliai nőalak képe, illetve az arról szóló könyv. Müller Péter Sziámi költő kedden vendégeskedett a könyvtárban, akivel a falu szülöttjéről, Eötvös Károlyról és művészetről, valamint irodalomról és zenéről is beszélgettek. A helyiek remélik, egyszer zenélni is jön Mezőszentgyörgyre.

Forrás: Kiss Péter

A programsorozat negyedik napján újra zuhogott, szerencsére a művelődési ház falai között nem volt ok aggodalomra, és a közönség kedvét sem szegte a zord időjárás, hamar beteltek a „kávéházi” asztalok. Kamarás Iván színművész előadása, a régi slágerek és saját szerzeményei mind önfeledtté tették az együtt töltött időt. A hangulatot már csak a koktélok és a finom szendvicsek fokozták. Az igazán kitartók még előadás után is maradtak, és jót beszélgettek, hiszen ez a program nem csak a koncertről, hanem a közösségépítésről is szólt.

Kamarás Iván a művelődési ház színpadán

Forrás: Kiss Péter

A pandémia miatti két év kihagyást követően újra nagy siker jellemezte a csütörtöki retró vetélkedőt, fókuszában a kilencvenes évekkel. A megmérettetésre hét csapat jelentkezett, akik felkészülten várták a kérdéseket. Volt szó autókról, tévésorozatokról, dalszöveget kellett folytatni és reklámot elemezni, zenét felismerni. A nagy csatában végül a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a Renault csapat (Ádám Zsolt, Pap László, Tóth Balázs) állhatott fel, míg a második helyen az Opel különítmény (Berta Marietta, Lánginé Csík Angéla, Szalai Zsolt), a harmadikon pedig a Suzuki gárda (Lendvai Lilla, Borsos György, Blénessy Tibor) végzett.

A Szedtevette zenekar húzta

Forrás: Kiss Péter

Péntek este zsúfolásig megtelt a művelődési ház színházterme, az idén 25 éves Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör (MASZK) az elmúlt esztendők legsikeresebb kabaréjeleneteiből válogatott. A hagyományokhoz híven a záró akkordot idén is a májusfaállítás jelentette, a férfiemberek a hamarosan megújuló tájházi csűr szomszédságában szorgoskodtak szombaton. A hat méteres nyárfát a hölgyek és a fruskák díszítették ünnepire, a májusfa pünkösdig lesz éke a falunak. Bemutatkoztak a legifjabb néptáncosok, a tábortűznél szalonnát sütöttek, a táncházban a Szedtevette zenekar húzta a talpalávalót. Kicsik és nagyok egyaránt egy jót játszottak!