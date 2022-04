2015 óta április 24-e a magyar népviselet napja. Hét éve indult az Egy nap népviseletben kezdeményezés, amelyhez a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület (NaTE) is évek óta csatlakozik. Szombaton a községhez közeli, a Duna bal partján fekvő Dunavecsére voltak hivatalosak. A Levendula Néptáncegyüttes invitálta meg őket: – Dunavecse Fő utcáján végigvonulva körtáncot jártunk a helyiekkel együtt, délután táncházi rendezvénybe torkollott a találkozó – mondta lapunknak Szekeres Erzsébet, a NaTE elnöke.

Az egyesület a nagykarácsonyi Szent Miklós Általános Iskola kérésére kedden egy ráadás viseletviselő napot is tartott. Nemcsak a mezőföldi, de a szívüknek különösen kedves mezőségi ruhákat is megmutatták a diákoknak. Somogyi, kalocsai mintás és matyó népviseletek is előkerültek, s ezek sem vállfákon lógtak ám, de szép szál legényeken, darázsderekú kisasszonyokon virítottak! Mindehhez Suplicz Mihály mesemondó és táncoktató is hozzátette a magáét, aki népmesékkel szórakoztatta a közönséget, majd táncos mulatságra perdültek.