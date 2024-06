A biztosítások határozott időszakra szólnak majd, jellemzően egyéves időtartamra vagy egy hónapra, amikor minden megkezdett hónapban rendezni kell a havidíjat. A díj összegét több biztosítónál meghatározza az üzembentartó kora és az a régió, ahol az eszközt használja. A szabályok szerint akkor kell kötelező biztosítást kötni egy járműre, ha az huszonöt kilogrammnál nem nehezebb, de tervezési sebessége meghaladja a huszonöt kilométer per órát. Akkor is, ha tömege a huszonöt kilogrammot meghaladja, tervezési sebessége pedig a tizennégy kilométer per órát. Mindez az elektromos meghajtású járművekre vonatkozik, a kizárólag emberi erővel működtetett járművekre továbbra sem kell biztosítást fizetni, így a gördeszkások, az elektromos rásegítéssel működő kerékpárosok fellélegezhetnek. Nem vonatkozik a mozgáskorlátozottak által vezetett e-moped vagy pedelec járművekre sem az új rendelet. A rendszám nélküli járműveknél – roller és segway – a törvény úgy határoz, hogy a használó is üzembentartónak minősül, tehát rollervásárlás előtt győződjünk meg róla, rendelkezik-e a jármű biztosítással! – írja társoldalunk a veol.hu.

Fotó: MW-Archív

Bár a biztosításról szóló törvény új rendelkezéseit hónapokkal korábban kihirdették, a biztosítók egy része „egyéb” kategóriában kezeli ezeket a járműveket, ami magasabb díjazással, havonta fizetendő biztosítással jár. De vajon mekkora az összeg? Az éves díj biztosítónként más és más, és igen nagyok az eltérések, olyannyira, hogy néhány ezer forinttól több százezer forintig terjedhet a fizetendő éves összeg.

Forrás: Benkő Péter / veol.hu