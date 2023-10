Az érzékenyítést és az edukációt a felelős állattartásra nem lehet elég korán kezdeni. Ennek pedig a legjobb és talán lehatásosabb eszköze, ha a gyerekek egy menhelyre látogatnak el, szembesülve azzal, hogy mennyi ’árva’ kutyus várja leendő gazdáját. De az ASKA nem csak a telephelyén fogadja a legifjabb látogatókat, számos példa volt már arra, hogy kutyáikat felkarolva iskolákba és óvodákba mentek bemutatókat, előadásokat tartani.

Ezúttal azonban az előbbi történt, a Mese-Vár ovi Maci csoportja tért be hozzájuk, hogy megnézzék a kennelek mostani lakóit. Mint közösségi oldalukon is írták a kölyökkutyák voltak a legnépszerűbbek, de azért a többiekhez is legalább akkora érdeklődéssel fordultak az óvodások, akik az ASKA után egyből az állatkórház felé vették az irányt, ahol egy állatorvos várta őket.

Fotó: ASKA