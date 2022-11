Mit is jelent pontosan a coaching?

– A szó jelentése edzés. Nem véletlenül, ugyanis a sport világából kialakult szakmáról van szó, amely az 1980-as években terjedt el az üzleti életben is. Mára már az élet minden területén alkalmazzák, és számos irányzatát különböztetjük meg téma és technika alapján. A coaching a jövőre koncentráló műfaj, és a „hogyan”-t kutatja. A coach pedig egy fejlődést szolgáló, segítő szakember, aki új ismereteket és felismeréseket nyújt, mindezt személyre szabva az adott ügyfél önismeretére és saját erőforrásaira építve.

Mikor érdemes coachhoz fordulni?

– Talán rövidebb, ha azt mondom, hogy mikor ne coachhoz menj, hanem pszichológushoz. Ha például valamilyen múltbéli esemény feldolgozásáról lenne szó (gyász, trauma, elakadás, feldolgozás…), akkor mindenképp pszichológushoz fordulj. Ha valamilyen előre mutató, a jövődet képviselő dologgal szeretnél foglalkozni vagy kifejezetten önismerettel, akkor pedig a coachingot javaslom.

Milyen típusú problémákon tud segíteni a coaching?

– Fontos kiemelnem, hogy a coachinghoz nem szükséges, hogy konkrét problémája legyen valakinek, mert elsősorban nem a problémamegoldás lesz a legfőbb eredménye, hanem a fejlődés, a változás elindítása, ami magával hozza a problémák könnyebb megoldását is. De hogy konkrét témákra is példát mondjak: karrier, vezetőfejlesztés, pályaválasztás, pályaorientáció, önismeret, célkitűzés, változáskezelés, munkahelyi kihívások, életvezetés, kommunikáció, kapcsolatok, kiégés, egyensúly…

Milyen esetekben tudtál segíteni eddig?

– Az utóbbi időben főleg karrier, pályaorientáció és pályaválasztás témakörben találtak meg az ügyfelek. A 13 éves diáktól kezdve a pályakezdő ifjún át a karrierutat kereső és tervező 30-as, 40-es ügyfélig minden korosztályhoz van szerencsém. A legutóbbi ilyen nagy élményem egy 27 éves tanult, angolul kiválóan beszélő magyar nő, aki külföldön keresett állást. Nagyjából két hónapig dolgoztunk együtt. A CV-je alapvetően jó volt, de az interjúkon a sorozatos visszautasítást élte meg. Ez az önbizalmára is nagyon rányomta már a bélyeget. Először helyretettük az önismeretét, ez alapján új célt tűztünk ki és már konkrét terve volt, amitől az önbizalma is visszajött, és egy reális célt látott maga előtt, ehhez a lépéseket is tisztán látva. Végül pedig a sikeres interjúra készítettem fel. Nagyon büszke vagyok erre a hölgyre, mert a második hónap végére egy többkörös sikeres felvételi eljárással olyan céghez és pozícióba került, ami igazán neki való.

Hol és hogyan találjon valaki profi és hozzá illő szakembert?

– Ez egy kutatómunka lesz. Első lépésként fontos az ajánlás, de ez még nem jelenti azt, hogy neked is ő lesz a megfelelő választás. Aztán érdemes megnézni a honlapját, közösségi oldali bejegyzéseit, megjelenéseit, írásait, az ügyfélajánlásokat. Legyen szimpatikus, el tudd képzelni, hogy a nagyon belső, személyes dolgaidat megosztod vele. Illetve nézd meg, hogy mi az ő fő témája vagy specifikációja, mert a coachingon belül nagyon sok kategória van még. Árazásban is nagyon széles skálán mozognak a szakemberek, ez is lehet egy szempont, illetve a személyes vagy online elérhetőség. A legtöbbet az első alkalom fogja jelenteni, ott egyből érzed, hogy ez jó lesz vagy sem.

Milyen technikákkal dolgozik egy coach, hogyan néz ki egy alkalom?

– A 8 éves lányom szerint, mikor anya coachol, akkor csak beszélget az emberekkel és ők a végén jól érzik magukat. És tulajdonképpen igaza van. A folyamat és a technikák témától, ügyféltől és az adott coachtól is függnek. A saját technikáim nagyrészt egybeesnek a főbb coach irányzatokkal is. Ilyen például az NLP (Neuro Lingvisztikus Programozás), a tranzakcióanalízis, a rendszerállítás, a változásmenedzseléshez és a célkitűzésekhez szükséges eszközök. Szeretek képkártyákkal dolgozni, mert nagyon jól működnek az érzések és a tudattalan felszínre hozásában. Továbbá hasznosnak tartom a DISC és egyéb viselkedés/személyiségtipológiákat.

Mit gondolsz, miért előítéletesek és sok esetben elutasítóak az emberek a coachinggal?

– Itt válasszuk külön az üzleti szférát és a magánszférát. Az előzőnél ez abszolút elterjedt és alkalmazott módszer. Utóbbinál még gyerekcipőben jár ez a szakma Magyarországon. Nincs még igazi kultúrája annak, hogy az emberek coachhoz járnak, hogy fejlődjenek, tanuljanak. Alapvető emberi természet az is, hogy ami ismeretlen vagy új, azzal szemben általában elutasítóbbak először.

Milyen tévhitekkel lehet találkozni a coachinggal szemben?

– Az én kedvencem az, hogy sokan azt hiszik, hogy minden kérdésemre, amit felteszek nekik, én már előre tudom a választ. Pedig nem. Egy coach-

nak fontosabb a kérdést tudnia, a választ majd elég, ha csak az ügyfél tudja. Szóval a coach nem gondolatolvasó. A másik nagy tévhit, hogy tanácsot várnak és konkrét megoldást tőlem. Sajnálom, de nincs tuti recept a problémákra. A coaching nem egy megmondó szakma, inkább feltáró, fejlesztő, előremozdító. A harmadik, amit kiemelnék, hogy sokan azt hiszik, a coach „csak” beszélget, „csak” kérdéseket tesz fel. Ez majdnem igaz, de nem „csak”, mert ezek tudatos kérdések, egyénre szabottak, és céljuk van. Arról nem is beszélve, hogy sok coach aktív és színes eszközhasználó is, lehetnek feladatok is benne és a kérdezéstechnika mögött módszertanok vannak.

Vajon miért félnek sokan szakembertől segítséget kérni?

– Ahhoz, hogy segítséget kérjen valaki, előtte be kell látnia, hogy valami nem jól működik, valamiben nem elég jó, vagy nincs hozzá kellő tudása, esetleg egyedül nem megy, ami sokaknak kudarcélmény vagy a gyengeség jele. Ez egy társadalmi torz szocializáció eredménye, amit nagyon hűen generációról generációra továbbadunk. „Legyünk erősek, egyedülállók, függetlenek és ügyesek, oldjuk meg egyedül, ne sírjunk…” Ezt gyakran hallani a szülőktől. Ez ellen nehéz harcolni, de érdemes. A segítségkérés már egy belső folyamat eredménye, ami sok esetben az erő jele, nem pedig a gyengeségé. Aki képes segítséget kérni, akár még azt is megfogalmazni, hogy mire van szüksége, az tulajdonképpen rendelkezik önismerettel, helyzetértékeléssel és tenni akarással. Olykor pedig egyszerűen az emberi megszokás és lustaság áll a háttérben, mert könnyebb megindokolni, hogy valami miért nem megy és miért nem lehetséges, minthogy belevágjunk, mert az változással, új kihívással és sok munkával járna.