Minap döntött úgy Bodajk városának önkormányzata, hogy Fülöp Attila haditechnikai kiállításának helye van Fejér Megye Értéktárának gyűjteményében. Megérdemelt elismerés ez csakúgy, mint az évekkel ezelőtt kapott rangos megyei díj, és a többi nem okleveleken, papíron született köszönetnyilvánítás. A látogatók százainak bejegyzése a múzeum könyvében.

Attila több mint negyven éve született, szinte gyermeki kíváncsiságához társult hozzá az a kitartó kutatómunka, amelynek nyomán az eddig ismert hadtörténelem kért és kapott helyet a bodajki Diófa utcában egy szerény, egyszerű családi házban, hogy onnan továbbítsa üzenetét a ma emberéhez. Fülöp Attilát a Fejér Megyei Hírlap olvasói szakértőként ismerhették meg minden alkalommal, amikor robbanóeszközt találtak a közeli falvakban. Felesége és Ágnes lánya a nem mindennapi szenvedélyt tisztelettel és segítő megértéssel fogadta be a család szentnek számító otthonába, az udvarba, a kertbe, az előszobába, az ebédlőbe, ahová idővel a Hadtörténeti Múzeum szakemberei is csak kérni jöttek. Bodajk lett a helyszíne az ország egyedülálló magán fegyvermúzeumának, a közkincsnek is szánt értékes és különleges tárgyaknak, amelynek elemeit lehetetlen volna felsorolni.

Fülöp Attila: amit tett, az egyedülálló

Ez az erős ember, aki soha nem volt fáradt órákig beszélni a múltról, a megye hadtörténetéről, a hősökről, aki soha nem volt gyenge fogadni a legváratlanabb időpontban betoppanó látogatót, sajnos kórházba került. Attila testét olyan betegség támadta meg, amelynek okait tekintve ma még az orvosok is tanácstalanok. Ha tudná, hogy én erről írok, megtiltana minden szót, de annyit el kell árulnom, hogy a szervezete nem termel elegendő vért. Azaz amíg nem derül ki, mi vezethet tartós gyógyulásához, addig vérre, sok vérre van szüksége. A Fejér Megyei Szent György Kórházban, a területi vérellátó központban fogadják azokat, akik úgynevezett irányított véradással szeretnék segíteni Fülöp Attila gyógyulását. Úgy vélem, ha eddigi nagyszerű életművének csupán minden huszadik látogatója meghallja ezt szót, akkor bőven jut másnak is a segítségből.