Vasárnap, amikor megkezdődött a 22. labdarúgó-világbajnokság, a Formula–1-es szezonzárón visszavonult az F1 történetének harmadik legtöbb futamgyőzelmét számláló pilótája, Sebastian Vettel. A katari torna szörnyű nyitómeccsén a kezdőrúgás előtt a műsorközlő hiá­ba harsogta, hogy 5, 4, 3…, a jó nevű Daniele Orsato olasz játékvezető nem várta meg, hogy a visszaszámlálás a végéhez érjen, és 2-nél már javában az egyik térfélen pattogott a labda. Pedig ezt azért nem lett volna ördöngösség összefésülni.

A „szomszédban”, Abu-Dzabiban lényegesen gördülékenyebben zajlott a négyszeres világbajnok, 53 Grand Prix-n diadalmaskodó Vettel búcsúztatása, amely már csütörtökön megkezdődött. Lewis Hamilton összehozott egy remek hangulatú vacsorát, amelyen a jelenlegi Formula–1-es mezőny valamennyi versenyzője tiszteletét tette. Vettel pedig mindegyiküktől személyre szóló kis levélben köszönt el. A hét végén aztán az aszfaltcsíkon volt közös esti kocogás nagyobb társasággal, erre az alkalomra „Danke, Seb” (Köszönjük, Seb) feliratú pólók készültek, Vettel pedig „Danke, F1” feliratúban trappolt.

Megtudhattuk, hogy mit is köszönnek a pilóták. Napjaink legjobbja, Max ­Verstappen például azt, hogy amikor tavaly a silverstone-i balesete után a kórházból visszatért a pályára, Vettel ott várta, hogy a hogyléte felől érdeklődjön. A holland megjegyezte, hogy ezt soha nem felejti el neki. De Charles ­Leclerc-nek is van ilyen története róla a idei szezonból, holott a feltörekvő monacói volt az, akire a Ferrarinál a jövőt kezdték építeni, így Vettelnek mennie kellett, és pályafutása utolsó két évére a középszerű Aston Martinnál kötött ki. Ám ez a két év is hozzájárult ahhoz, hogy ma sokkal bölcsebb ember. Mint mondja, megtapasztalhatta, mi van a csillogásán túl, milyen az élet a középmezőnyben, és

arra is ráébredt, hogy sokkal fontosabb dolgok is akadnak annál az életben, mint hogy körbe-körbe autózzanak.

„De nyilván ez a szenvedélyünk, és nagy dolog az, ha ezen keresztül képesek vagyunk az igazán fontos értékeket közvetíteni” – mondja Vettel.

Pályafutása csúcsán a legnagyobb vetélytársa a kétszeres világbajnok Fernando Alonso volt, és nem sokon múlt, hogy a spanyol legyen a négyszeres világbajnok. S most ő is egyike volt azoknak a pilótáknak, akik a szezonzárón még egyedi sisakfestésükkel is tisztelegtek Vettel előtt. Akiben a Formula–1 nemcsak a nagyszerű versenyzőt, hanem a nagyszerű embert is tisztelheti. Szóval tényleg mindent köszönünk, Seb!