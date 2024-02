Elütött egy őzet, majd szívrohamot kapott egy férfi Szombathelynél hétfő délelőtt. A sofőr a 87-es úton, a Söptei út felől haladt autójával az Ipari út irányába, amikor kifutott elé az őz.

Bár a férfi azonnal fékezett, nem tudott már megállni és elütötte az állatot. Ezután félreállt a kocsijával, és kiszállt a kocsiból, hogy lehúzza az elpusztult őzet az útról.

A 60 körüli férfi ezután rosszul lett, és szólt az élettársának, hogy baj van, majd összeesett, szívrohamot kapott - derült ki a vaol.hu cikkéből.

A baleset miatt több autós is megállt a helyszínen, egy szabadnapos tűzoltó is arra járt. Azonnal hívták a segélyhívót, és ameddig ki nem értek a mentők, próbáltak segíteni a férfin, akinek a szíve is megállt.

Szerencsére a férfit végül sikerült újraéleszteni, a kiérkező mentők stabilizálták az állapotát és kórházba vitték. Mint kiderült, már hétvégén is voltak jelek, hogy gond van a szívével, de mivel jobban lett, nem ment orvoshoz.