Mintegy húsz éve rendezik meg a Little King & Queen of the world világversenyt, amellyel a magyar gyerekek rendre a legjobbak között végeznek. Idén négy győzelmet is ünnepelhettek a magyar Little Miss Hungary kis versenyzői, akik közül a 12 éves Czári Csenge Antónia Talent, Beauty és Modell kategóriában is a legjobbnak bizonyult, így ő nyerte el a Super Grand Prix-et, amellyel a világverseny Királynőjévé választották. Csenge mellett Oszoli Dalma is Talent díjat kapott a saját korosztályában, Sivák Szkarlett és Ramira pedig a modell- és Európa szépe amatőr kategóriájában bizonyultak a legjobbaknak a legjobbak között - írja a Bors.

Nyolc ország képviseltette magát Bulgáriában, ezért rendkívül nagy büszkeség számunkra, hogy ilyen szép eredményeket sikerült idén is elérnünk. A 4-16 éves korosztály versenyzőit több kategóriában mérték össze, Csenge pedig egyértelműen az abszolút legjobbnak bizonyult. Ráadásul mindössze három éve modellkedik, azóta azonban az összes versenyt megnyeri, amelyiken indul

- mondta el Bartalovics Ildikó, a Little Miss Hungary megálmodója.

Csengére hamarosan újabb kihívás vár, hiszen augusztusban a Fülöp-szigeteken megrendezett világversenyen képviseli majd hazánkat.