Kalmár Zsolt még novemberben, a Kecskeméti TE elleni bajnoki 31. percében sérült meg, majd műtéten esett át. A szezon hátralevő részét ki kellett hagynia, s így lemaradt az Európa-bajnokságról is. A 36-szoros válogatott középpályás a 2024-2025-ös bajnoki idény első meccsén már pályára lépne, addig pedig a rehabilitációja mellett szurkol a válogatottnak.

- Az első és legfontosabb cél, hogy továbbjussunk a csoportból. Egyáltalán nem kerültünk könnyű négyesbe, Svájc és Skócia szerintem hozzánk hasonló játékerőt képvisel, míg Németország úgy is kiemelkedik, hogy épp egy generációváltás közepén tartanak és új szövetségi kapitányunk van. Nincsenek rossz formában, ráadásul topjátékosaik vannak, akik a legerősebb bajnokságokban edződnek. De az elmúlt években mi is megmutattuk, hogy koncentráltan és egységesen játszva komoly eredményeket tudunk elérni - fogalmazott a fehervarfc.hu-n Kalmár Zsolt. - Szóval három nagyon nehéz mérkőzést várok, amiket nüánszok döntenek majd el. Fontos a jó nyitány, ha az első meccsen Svájcot le tudnánk győzni, az lendületet adhatna a csapatnak és felszabadultan játszhatnánk a folytatásban. Sajnos nem tudok ott lenni Németországban, itthonról szurkolok a srácoknak. Voltam egy napot Telkiben, személyesen is sok sikert kívántam nekik. Ahogy az elején már mondtam, a legfőbb cél a továbbjutás a csoportból, utána egy meccsen pedig bármi megtörténhet.