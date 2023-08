Ma, amikor a világ adatforgalma soha nem látott csúcsokat ér el, a globális gazdaságban létfontosságú szerepet játszanak a modern adatközpontok. Az elosztott számítások és a mobil adatfogyasztás iránti igény szüntelen növekedése azt eredményezi, hogy az ezen igényeket kiszolgáló adatközpontok is gyökeresen megújulnak – fejti ki az információ- és adattárolási szolgáltatások területén vezető Iron Mountain szakértője.

Az adatközpontok új generációja a klímaváltozás és a digitális infrastruktúra hatásait nem pusztán az elhelyezkedés és a környezeti lábnyom figyelembevételével kezeli, hanem már a beszerzési és tervezési fázisokban, majd a használat során, végül a leállításkor és azt követően is a fenntarthatóságot tartja szem előtt. Az adatközpont-üzemeltetők már a korábbi években is arra törekedtek, hogy javítsák az iparág társadalmi és környezeti hatásait. Energiahatékony hűtési eljárásokat vezettek be, több figyelmet fordítanak a természeti erőforrások megóvására, szorosabb figyelemmel kísérik a kibocsátásokat, és a megújuló energiaforrások felé fordulnak –

egyes esetekben már 100%-ban zöld árammal üzemelve.

A kibocsátások további csökkentésére irányuló, egyre erősödő nyomás hatására az adatközpont-üzemeltetőknek a közvetlen energiahatékonyságon túlmutató lépéseket kell tenniük. Folyamatos innovációra van szükség, biztosítva, hogy minden új létesítményt a karbonsemleges, összekapcsolt jövőre tervezzenek, a teljes ellátási láncot figyelembe véve, és a fenntartható gyakorlatokat szó szerint az alapoktól kezdve beépítve.