A Ferencváros vezetőinek nem kellett megmásítaniuk a szavukat. Még 2019 nyarán fogadták meg, hogy többé nem kerülnek semmilyen üzleti kapcsolatba a Fehérvárral, miután az elcsábította tőlük az ukrán Ivan Petrjakot. Ki tudja, milyen most a kapcsolat a két klub között, a kívülálló számára talán nem is különösebben érdekes, az viszont tény, hogy a Fradiból most egy magyar válogatott futballista került át Fehérvárra, mondhatni váratlanul, de a helyzet merőben más. Sigér Dávid felbontotta a szerződését, és így szabadon igazolható játékosként írhatott alá, a két klubnak még csak beszélnie sem kellett egymással.

Igaz, helyesebb lett volna azt írni, hogy a 33 éves Sigér Dávid kérte a szerződése felbontását, amire a Ferencváros illetékesei alighanem korábbi elévülhetetlen érdemeire való tekintettel rábólintottak.

Amúgy a kérés korrekt és bátor tett volt, hiszen a futballista eltölthette volna az időt a Népligetben az edzésekkel, minden hónapban felvehette volna a fizetését, ám ő még ebben a krisztusi korban többre vágyik.

Ezt nyilatkozta a fehérváriak honlapjának a szerződése aláírása után: „Nagyon örülök, hogy megérkeztem az NB I-be, átigazolhattam a Balmazújvárosból a Ferencvárosba, jöttek a nemzetközi mérkőzések, a válogatottmeghívók – nagyon szép pillanatokra tudok visszaemlékezni. Viszont nem szeretnék itt megállni! Rengeteg energiát érzek magamban, képes vagyok megvalósítani további nagy célokat egy olyan csapatban, ahol ugyanarra vágynak, mint én.”

Arról nem tett említést, hogy csak így lehet némi esélye arra, hogy bekerüljön a magyar válogatott keretébe az Európa-bajnokságra, abba a keretbe, amelynek a súlyos sérüléséig rendszeres és biztos tagja volt. Olyannyira, hogy három éve a kontinenstornán pályára is léphetett, a portugálok ellen kapott csaknem negyedórát. Azóta és a sérülése óta sok víz lefolyt a Dunán, felbukkantak új emberek a posztjára, így alighanem nagyon kicsi az az esély, amit meg akarhat ragadni, de ennyivel nyilván tartozik saját magának.

És ez jó. Ahogy jó az is, hogy másokat is megmozgatott az Eb-szereplés lehetősége. Nem véletlen, hogy az ősszel a klubjaikban többnyire mellőzött labdarúgóink éltek a klubváltás lehetőségével, így játszik már új csapatban Szalai Attila és Nagy Ádám is, de Callum Stylest is csak a vakbélműtétje akadályozza meg, hogy bemutatkozzon a Sunderlandben. Ám ha Sigérnek nem is jön össze újra a kerettagság, jó példa az övé arra, hogy az igazi sportember szívesen kilép a komfortzónájából, és amíg pályára lép, nincs híján az ambíciónak.