Egy vadonatúj japán gyártmányú, csúcskategóriás kistraktorral, egy hozzá tartozó zúzógéppel és egy magyar gyártmányú utánfutóval lett gazdagabb a település, amelyet a Magyar falu programban nyert mintegy 15 millió forintos támogatásból vásároltak meg.

A Vértesboglár számára örömteli eseményre, a gép átadására a művelődési ház udvarán került sor hétfő délután, ahol Sztányi István polgármester a vásárolt gép technikai részleteiről is mesélt az összegyűlteknek, hozzátéve, egészen biztosan nagy hasznát veszik az új eszközöknek. Az átadón részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is, aki a Magyar falu program kapcsán kiemelte, az elmúlt időszakban Vértesboglár 79 millió forint támogatást kapott ennek a lehetőségnek köszönhetően, míg országszerte 680 milliárd forinttal segítették a kistelepüléseket. Hozzátette, 2018-ban azért jött létre ez a támogatási rendszer, hogy segítse az ötezer fő alatti települések infrastrukturális fejlődését, hogy vidéken is legalább olyan életkörülmények legyenek elérhetők, mint a nagyobb városokban. Azt is elmondta: a Pannónia Szíve régió 35 települése közül harmincnak volt lehetősége a programban pályázatokat benyújtani.

Sztányi István a szalag átvágása előtt kiemelte: számára öröm, hogy olyan kormány irányítja az országot, amelynek a vidéki Magyarország és az ott élők életminősége is fontos. Jól bizonyítja ezt a Magyar falu program is, ami kifejezetten a vidékieknek szól. Végül arra kérte a megjelenteket, menjenek el vasárnap szavazni, mert voksával mindenkinek lehetősége van véleményt mondani és befolyásolni saját, illetve gyermekei jövőjét.