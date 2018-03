Kell egy csapat magyar vándorszínész – Filmbemutató a Vörösmarty Színházban

Kosztümös road-movie-val jelentkezett Sándor Pál, a Ripacsok, a Régi idők focija és a Szerencsés Dániel rendezője.

Az országos premierrel egy napon a Vörösmarty Színház nagytermében, több alkotó jelenléte mellett mutatták be a tizenkilencedik században játszódó Vándorszínészeket, amelyben a társulat szekerét Ördög nevű lovuk húzza, imitt-amott megállnak, színpadra lépnek, megbuknak vagy megdicsőülnek, szeretnek és megcsalnak. Élnek. A vándorszínészi hercehurcát fővárosi kőszínházi pályára cserélő vágyakozással zötykölődnek a szekeret jelentő deszkákon.

Az alapkonfliktus szerint egy fiatal katona bekeveredett a színészek kompániájába. Úgy esett, hogy az egyik előadás csattanós verekedésbe zuhant, s a nézők közt szemlélődő hősszerelmes típus baka egy bájos színésznő segítségére sietett. Hősünk három napra kidőlt a bunyó után. Ezért, hogy föl ne kössék mint katonaszökevényt, színésznek állt. Ezzel bonyodalmak sorát indította el az amúgy is zaklatott trupp életében.

A természetnek, a hatalomnak és önnön gyarlóságaiknak kitett társulat olykor fogcsikorgató, máskor fogat roppantó vándorlása érzékletes, jól átélhető a vásznon keresztül is. A vándorszínészekkel együtt fuldoklunk, amikor a szekerük elsüllyed egy sebes folyón. (Operatőr: Garas Dániel.)

A forgatókönyv (Szekér András, Sándor Pál, Péterfy Gergely) már korántsem ennyire zsigerekig ható. A szereplők jelleme sablonos, a cselekmény szálai szaggatottak, kevés az előreutalás, az ok-okozati kapcsolatok láncolata hiányos.

– Kínlódtunk három évig azzal, hogy milyen legyen a forgatókönyv – nyújtott betekintést a vetítést követő közönségtalálkozón Sándor Pál a kulisszák mögé. Azt is megtudhattuk, a film első vágása utáni verziójával elégedetlen volt, ezért egy új vágóval, Gothár Mártonnal másodszor is nekivágtak a munkának.

A beszélgetésen Szikora János színházigazgató kérdezte a rendezőt és a színészvendégeket: a fehérvári társulat tagját, Gáspár Sándort, valamint Hegedűs D. Gézát, Kovács Krisztiánt, Gerő Botondot és Mohai Tamást. Sándor Pál elmondta, hogy csak akkor tud filmet csinálni, ha valami érzésgombolyag összesűrűsödik benne, ha úgy érzékeli, hogy valamit már tud a körülötte lévő világról.

– Azért vagyok filmrendező, mert valamit el akarok mondani. Addig meg nem szólalok, amíg nincs bennem az indulat, hogy meséljek – hangsúlyozta.

Sándor Pál kiemelte, hogy soha nem dolgozott még ezzel a színészgárdával.

– Elképesztően nagy színésznek tartom – mondta ki kereken Gáspár Sándort méltatva. Hegedűs D. Géza kifejtette, Sándor Pál kedves rögeszméje, hogy ők, színházi és filmes alkotók összetartoznak, s hogy csapatban, együtt kell csinálniuk élethosszig tartó hivatásukat. Ezzel mintegy a film esszenciáját is összefoglalta. Azt is megtudhattuk a közönségtalálkozón, hogy Sándor Pál szeretne újra ezzel a „vándorszínész” társulattal dolgozni, egy éjszaka történetét mesélné el következő játékfilmjében. Sőt, várhatóan ismét találkozhatunk vele Székesfehérváron, hiszen Szikora János az est végén felkérte egy fehérvári előadás színrevitelére.