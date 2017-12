Gazdálkodók voltak a felmenői is a Fejér megyei agrárkamara új elnökének

Új elnöke van a Fejér megyei agrárkamarának Varga Imre István személyében. Vele beszélgettünk.

Tisztújítás zajlott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál. Varga Imre István személyében új elnöke van a NAK Fejér megyei szervezetének.

– Több generációra visszamenőleg gazdálkodó család a miénk. A tradíció az államosítás miatt néhány évtizedre megszakadt. Édesapám azonban ismét földet vásárolt Fehérvár környékén a kárpótlási jegyeken, igaz, nem ott, ahol annak idején a család birtoka feküdt. Ő indította újra a családi gazdaságot – mondja a 31 esztendős új elnök.

Ön mikor, miként kapcsolódott bele a családi gazdaságban zajló munkába?

– Természetesen már gyerekként is jelen volt az életemben a gazdálkodás, de aktívan úgy másfél évtizede kapcsolódtam be a családi gazdasággal kapcsolatos tevékenységekbe.

Mivel foglalkoznak?

– Főleg szántóföldi növénytermesztésre specializálódtunk. Búzát, kukoricát, árpát, napraforgót, repcét vetünk, termesztünk. A szükséges munkákat magunk végezzük, így traktorban dolgozó gazdaként magam is megtapasztalom a mezőgazdasági munka kihívásait, valamint a szépségeit és sikereit egyaránt.

Több diplomája is van. Miként veszi ezeknek hasznát a földművelésben, és miként kamarai elnökként?

– A menedzsment, az informatika, az agrárium és az adatvédelem területén is szereztem végzettséget. A menedzserszemléletre minden vállalkozásnak szüksége van, és ez a tudás agrárkamarai elnökként sem haszontalan. Az informatika ma már átszövi az élet minden területét, s a precíziós gazdálkodás jelenti a mezőgazdaságban is a jövőt. Az agrármérnöki diploma haszna az én esetemben kézenfekvő. Az adatvédelmet pedig felértékeli a 2018-ban életbe lépő uniós szabályozás, ami egységes keretbe foglalja a személyes adatok kezelését, és amelyet minden olyan szervezetnek, valamint vállalkozásnak alkalmaznia kell, amely személyes adatokat kezel.

Miként került az agrárkamara Fejér megyei szervezetének élére?

– A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a MAGOSZ jelölt elnöknek, miután a szervezet megnyerte a megyében a választást, majd a küldöttgyűlés választott meg elnöknek, mégpedig egyhangúlag.

Milyen célkitűzésekkel vág neki a munkának?

– Alapvető célom, hogy a NAK hatékonyan működjön Fejérben, és magas színvonalú szolgáltatást nyújtson a népes tagság számára. Fontosnak tartom az agrárkamara meglévő kapcsolatainak ápolását, elmélyítését, és – minél szélesebb körben – újabbak létesítését.

Mit emelne ki a NAK tervei közül?

– Számos területen történnek majd előremutató lépések. Ha egyet kellene kiemelnem most, az az, hogy az agrárkamara a jövő évben várhatóan az egész országban – így Fejér megyében is – kiépíti a jégkármérséklő rendszert. Ennek nem csak a gazdák, de például a gépjármű tulajdonosok is hasznát veszik majd.