Van tétje annak, hogy eltörlik-e a tavaszi nyelvvizsgákat

Az idei felvételi eljárásban július 9-ig kell elküldeniük a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozóknak nyelvvizsgájuk adatait. Ha ezt nem teszik meg – mert például nem szerezték meg a bizonyítványt –, pluszpontoktól eshetnek el.

Van tétje tehát annak, hogy idén tavasszal nyelvvizsgázhatnak-e a diákok vagy sem. Amennyiben a vizsgaközpontok eltörlik az eddig kitűzött dátumokat, úgy többeknek ugrott a plusz pontszám, amely akár még a felvételi eredményüket is befolyásolhatja. A tavaszi – áprilisi, májusi – vizsgalehetőség pedig azért is kiemelten fontos, mert a bizonyítvány kézhez vételének is van átfutási ideje. Jellemzően körülbelül két hónap.

Legutóbbi információink szerint hivatalos állásfoglalást még nem kaptak a központok, így arról egyénileg döntenek, hogy miként folytatják az oktatást – már ha folytatják –, s hogy megtartják-e a vizsgákat.

A székesfehérvári Hello English Nyelviskolában március 21-ig várták az „élőben”, tantermi keretek között tanulni vágyókat, kifejezetten ügyelve a higiéniára, a fertőtlenítésre. Ettől a naptól kezdve azonban zárva tart a nyelviskola, az oktatást online folytatják, a tanulók e-mailben kapnak folyamatos tájékoztatást teendőikről.

Papp Annamária oktatásszervező videoüzenetben számolt be a kialakult helyzetről. Órákat már csütörtöktől online tartanak a beiratkozott tanulóknak, akiket az úgynevezett Zoom applikáció segítségével készítenek fel a nyelvvizsgára. A program segítségével a kommunikáció mind írásban, mind szóban kivitelezhető, így a leendő nyelvvizsgázók csaknem úgy tanulhatnak otthon, mint a tanteremben.

Hasonlóan szervezi óráit a szintén székesfehérvári Katedra Nyelviskola, ahol a Zoom mellett a Skype applikációt is használják a kívánt cél elérése érdekében. Örömhír, hogy ezek a szoftverek szinte bármilyen eszközről elérhetők: asztali számítógépről, laptopról, tabletről, de akár még telefonról is.

Az online tanfolyamokon nemcsak egyénileg, de csoportosan is részt vehetnek a tanulók. Mint a Katedra honlapján írják: „A tanórát tartó tanár látható a képernyőn valós időben, a virtuális tanórán a tanár és a diákok hallják és látják egymást. A megtartott online órák fejlesztik a beszédkészséget, a hallás utáni szövegértést, de alkalmat adnak nyelvtani magyarázatokra vagy bármilyen olyan oktatási tevékenységre, amit egy hagyományos órán megszokhattunk. A virtuális órákat kiegészítő offline vagy online feladatok köre és tematikája is megegyezik a megszokott tantermi oktatás során használtakkal.”

A technikai lehetőségek tehát adottak, az egyedüli kérdés már csak az, hol szerzi meg végül a nyelvvizsgát a tanuló. A Kodolányi János Egyetem (KJE) Nyelvvizsgaközpont – ide tartozik a Társalkodó nyelvvizsga – ugyanis elhalasztja áprilisi alkalmait, a vizsgákat a legközelebbi, már „egészségügyileg biztonságos” időpontban tartják meg. A jelentkezések érvényesek, aki már regisztrált, annak az időpontja automatikusan halasztódik.

Ugyanígy igazodott a kialakult veszélyhelyzethez a Telc és az ELTE Origó nyelvvizsgaközpont is. A nyári vizsgák sorsa egyelőre nem ismert.