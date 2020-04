Tizenhattal nőtt a fertőzöttek száma Fejérben – Hétfői híreink a koronavírussal kapcsolatban

Az elmúlt heteket a koronavírus és az annak megelőzésére tett intézkedések alakítják. Összegyűjtöttük a hétfői nap ehhez kapcsolódó, megyénket érintő híreit.

Hétfőn 159 fertőzött a megyében

Hétfőn összesen 159-re nőtt a regisztrált fertőzött emberek száma Fejérben, a helyzet sajnos továbbra sem javul, az élmezőnyben járunk, hiszen a kedd reggeli hivatalos tájékoztatás szerint ez a szám 175 főre emelkedett.

Autós Szentmisék Előszálláson

Miklós atya vasárnaponként várja a híveket, a megszokottól azonban eltérő módon. A szentmisét úgy szervezték meg, hogy tekintettel voltak az országos kijárási korlátozásra, maximálisan betartották az előírt szabályokat, ugyanakkor pedig tényleges közösségben vettek részt mind a szentmisén, mind a feltámadási körmeneten. A Lélek által.

Hatásos hétvégi szigorítások

Csókakő, Csákberény, Gánt és Csákvár polgármesterei március végén Tessely Zoltánhoz és Törő Gáborhoz, országgyűlési képviselőikhez fordultak, kérve, terjesszék a parlament elé: legfeljebb 20 kilométerre lehessen eltávolodni a lakóhelytől. Körülnéztünk a hétvégén, vajon a jó időben volt-e tumultus a kirándulóhelyeken.

Van, aki saját munkájával hálálja meg másokét Fehérváron

Helyi cégek kórházi dolgozók autóit, mentőket és rendőrautókat szervizelnek ingyen. Ami elválaszt minket, az talán össze is köt minket, így a járvány idején. Kezdetben csak a magunk és a szeretteink védelmére gondoltunk, aztán, ahogy egyre inkább bezárult a világ, úgy kezdett el egyre több ember máshogy gondolkodni, messzebbre látni és felismerni olyan értékeket, amik korábban a hétköznapi élet megszokott részei voltak. Ezek közé tartozott az egészségügyben dolgozók munkája is. A folyamatos műszak tizenkét órát, kereken egy fél napot vesz el, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy el is kell jutni a kórházba, és utána haza, a ritkán látott családhoz. Éppen ezt a fontos mozzanatot támogatja az egyik autószerelő műhely. A céget vezető házaspár a saját munkájával kívánja meghálálni azt az egyébként is nehéz és nemes feladatot, ami a jelenlegi helyzetben még inkább nehéz és veszélyekkel teli. Gumiszerelést és akár olajcserét is végeznek a kórház dolgozóinak, nem számítva fel munkadíjat.

500 sebészi maszk a fehérvári gyermekotthonnak

Segítség és hála azoknak, akik segítenek: köszönöm az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársainak, hogy továbbra is fáradhatatlanul dolgoznak a megszokottnál jóval több, körülbelül 160 család megsegítésén, és köszönöm az adományozóknak is, akik segítik városunk szociális központjának munkáját! Az önkormányzati szervezetek mellett gondolnunk kell azonban az állami fenntartású intézményekre is, ezért ma délelőtt 500 sebészi maszkot juttattunk el a fehérvári gyermekotthonnak, hogy mind az ott lakó fiatalok, mind az otthon munkatársai elegendő számú maszkkal rendelkezzenek – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András.

Újabb bicskei lakos fertőződött meg

Bicske polgármestere, Bálint Istvánné adta közre a hírt, hogy egy egészségügyben dolgozó bicskei lakosnál is kimutatták a koronavírust.

Meghosszabbítják az álláskeresési támogatást Fehérváron

Székesfehérvár polgármestere hétfő délután friss tájékoztatást tett közzé a lakóközösség számára hivatalos közösségi oldalán.

A legtöbb helyen legfeljebb tízen vehetnénk részt a temetésen

Az élet nem áll meg járvány idején sem. És bizony a halál sem. Mennyiben változtatta meg a Covid–19 a temetések és a gyászszertartások menetét, mire kell számítani, ha a veszélyhelyzet idején kell búcsút venni egy szerettünktől? Cikkünkből megtudhatják.