A burkolatjavítást folyamatosan végzik Székesfehérváron

A jobb idők érkeztével idén is, mint mindig, beindul a kátyúzási szezon – gondolhatná a laikus szemlélő.

Ezt ne hagyja ki! Soros embere uszította a német kormányt Magyarország ellen

Valójában csupán arról van szó, hogy a hőmérséklet emelkedésével alkalmazható technológia kicsit látványosabb. A szükséges tudnivalókat Tímár Tibor, a Városgondnokság útüzemeltetési szakaszfelelőse osztotta meg velünk.

A városban a burkolatjavítás, kátyúzás folyamatosan végzett tevékenység, nincs évszakhoz vagy időszakhoz kötve. A különbség az alkalmazott technológiákban van. Csapadékos, hideg, téli időjárási viszonyok között az ideiglenesnek tekinthető zsákos aszfaltos kátyúzást végezzük– mondta Tímár Tibor, majd hozzátette:

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ha az időjárás azt már lehetővé teszi, akkor térünk át az újrahasznosító géppel történő kátyúzásra, és amikor a körülmények tovább javulnak, akkor váltunk a keverőtelepi aszfaltok alkalmazására, amelyek a legoptimálisabb műszaki megoldást és a legmagasabb várható élettartamot biztosítják. Jelen pillanatban az újrahasznosító géppel történő kátyúzás zajlik, illetve ezzel párhuzamosan a zúzottköves utak javítása. Fontos hangsúlyozni, hogy a zúzottköves utak javítása csak megfelelő időjárási körülmények között lehetséges. Elég egy éjszakai eső, hogy a munkákat egy nappal el kelljen halasztanunk. Ha a munkagépet vizes időben a zúzottköves burkolatra engednénk, akkor az – mi úgy mondjuk – átfordulna, azaz a gép súlya alatt a cementálódott felső réteg berogyna, és az út egy sártengerré változna. Többet ártanánk, mint használnánk. Ezt a tényt gyakran nehéz elfogadtatnunk a javítást minden áron sürgető utcabeliekkel – fogalmazott.

Mint elmondta, az útfenntartási tevékenység mellett az utak ellenőrzése, a burkolathibák vizsgálata, feltárása is folyamatos. – Minden egyes észlelt burkolathibát megrendelőlapon rögzítünk. Az adott útnak a közlekedési hálózatban betöltött szerepe, továbbá a hiba jellege és nagysága határozza meg azt, hogy melyik hiba kijavítására mikor kerül sor. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az útfenntartó, valamint a megrendelő képviselője folyamatos kapcsolatban van, akár napi 20-25 telefonhívást is lebonyolítanak a személyes találkozások mellett annak érdekében, hogy a fontosság és a veszélyesség figyelembevételével meghatározzák a javítási prioritásokat. Végezetül, hogy az általában és méltánytalanul háttérbe szoruló egyéb úthibákat is megemlítsük, következzék kivonatos felsorolásuk: mozaikos törés, burkolatsüllyedés, leszakadás, nyomvályúsodás, kopás, elöregedés és hámlás – tette hozzá. Mindezekre, tehát nem csak a kátyúsodásra igaz, hogy a városi útüzemeltetés a nyilvános számain szívesen fogadja a lakossági bejelentéseket, amelyeket a saját ellenőrző és feltáró munkájukat támogató értékes segítségnek tekintenek.