Sok Fejér megyei településen szigorítottak a kijárási korlátozás szabályain

Magyarország kormánya a hét második felében – visszavonásig – meghosszabbította a kijárási korlátozást. Az ünnepi időszakban az „irányítást” a településvezetők kezébe adták: ők döntenek arról, milyen további szigorításokat rendelnek el az adott városban, községben.

A megyeszékhelyen Cser-Palkovics András polgármester élt a lehetőséggel, és még több óvintézkedést vezetett be – annak érdekében, hogy védje a helyi lakosokat, valamint hogy lassítsa a járvány terjedését, ezáltal pedig tehermentesítse a Szent György Kórházat. A szigorítások alapján hétfőn éjfélig Székesfehérváron a közterületeken és közparkokban tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet, a csoportosulások kötelezően kerülendők.

Engedélyezett a munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség ellátása, az egészségügyi ellátás, az állatok sürgősségi orvosi ellátása, illetve szigorúan korlátozottan az egyéni szabadidős tevékenység. Közterületet használni a húsvéti időszakban az egyéni hitéleti tevékenység gyakorlása céljából engedélyezett. Vásárlók az élelmiszerboltokban, a piacokon, a gyógyszertárakban, a dohányboltokban, a benzinkutakon, valamint a virágüzletekben tartózkodhatnak, a fodrászati és szépségápolási szolgáltatások időpontfoglalás után vehetők igénybe. A 18 év alattiak 20 órától másnap 6 óráig nem tartózkodhatnak a közterületeken – kivéve, ha egészségügyi helyzet indokolja azt.

Háziállatot sétáltatni harminc percen át engedélyezett a lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás bejáratától számított ezerméteres körzeten belül. Közterületen – az egy háztartásban élők kivételével – legalább 10 méteres távolságban tartózkodhatnak a kimozdulók, de akkor is védőmaszkot vagy más, az orr és a száj eltakarására alkalmas textilt viselve.

Dunaújvárosban Pintér Tamás polgármester szigorúbb ellenőrzést, folyamatos utcai jelenlétet kért a rendőrségtől a húsvéti időszakban. A rendvédelmi szerv képviselői a csoportosulásokkal szemben intézkedni fognak.

Emellett Bicskén is megváltozik az élet, már csak azért is, mert kiderült: a településen az egyik lakos koronavírustesztje pozitív lett. A családot, a rokonságot most derítik fel – tájékoztatott Bálint Istvánné polgármester. Hozzátette: lezárják a parkokat, köztereket, vagyis minden olyan nyilvános helyet, ahol csoportosulásra van lehetőség. Az utcákon fokozott ellenőrzés várható.

Enyingen ugyancsak a kijárási korlátozási előírások fokozott betartására kérik a lakosokat. Mint Viplak Tibor polgármester közzétette: a közterületeket, parkokat, parkolókat, illetve a forgalmas és a szabadidős helyeket kiemelten figyelik, a szabályszegők akár 500 ezer forintig terjedő pénzbírságra is számíthatnak.

Sárbogárdon Sükösd Tamás polgármester hétfő éjfélig ugyancsak szigorította a helyi kijárást: a lak- és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet, a közparkok, játszóterek látogatása tilos.

Bakonykúti belterületén Marics József polgármester tájékoztatása alapján lezárták a kéktúraútvonalon kihelyezett valamennyi pihenőasztal és pad környékét. Az elöljáró úgy fogalmazott: „A veszély elmúltával ismét várjuk önöket!”