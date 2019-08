Nem csupán nehéz, de drága is a degeszre tömött iskolatáska

Már csak pár nap van hátra a tanévkezdésig. Addig is számos teendő hárul a szülőkre, főleg akkor, ha elsőbe megy a gyermek. Elővettük hát mi is a listát és kiszámoltuk, alsó hangon mennyibe kerül ma az iskolakezdés.

Kezdjük azzal, hogy szorul a hurok a szülők nyaka körül. Vészesen közeleg az iskolakezdés, ami akkor is nagy falatnak ígérkezik, ha a gyereknek nem kell sok mindent beszerezni. De ha ráadásul igen, mert mondjuk elsőbe megy, vagy mert a tizedik osztályt kezdi – hogy miért ezt, arra is hamarosan kitérünk –, akkor bizony remélhetőleg már nyár elején elkezdte a gyűjtögető életmódot az előrelátó szülő. Szerencsére egyre több a segítség, kezdve azzal, hogy a szeptemberi családtámogatás például már megérkezik augusz­tus végén. Másrészt pedig már csak egy év választja el a szülőket attól, hogy elsőtől tizenkettedik osztályig mindenkinek alanyi jogon ingyen járjon a tankönyv. Az idei évben is elég széles már a paletta ezen a téren, ugyanis elsőtől kilencedikig kapják – használatra – a diákok a tanulnivalót. Az 1–6. és a 8. évfolyamon 12 ezer, a 7. évfolyamon 15 ezer, a 9. osztályban pedig 20 ezer forint értékhatárig nem kell a szülőnek fizetni a tankönyvért – ezt már Rockenbauer Lajos, a fehérvári Comenius Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója sorolta fel, hozzátéve: a 10–12. évfolyamra járók közül 12 ezer forintos hozzájárulásban részesülnek az arra jogosultak – vagyis a három vagy több gyermeket, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelők, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a fogyatékossággal élő, illetve a nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult diákok. A következő, azaz a 2020/2021-es tanévben azonban már mindenkinek jár az ingyen tankönyv. Ezzel 10–20 ezer forint közötti összeget spórolhatnak meg a szülők, ami azért a nyáron nagy eséllyel elúszik az egyéb eszközökre.

Az elsősök szüleinek a legnehezebb

Az általános iskola első osztályába készülő gyermekek szüleinek vannak ezen a téren a legnagyobb kiadásai, tekintve, hogy mindent be kell szerezniük, amit aztán jó esetben évekig használnak a kölykök. Ott van például az iskolatáska, ami nagy dilemma szülőnek, gyermeknek egyaránt. Merthogy nem lehet ám akármilyen! Sem kialakítás, sem külcsín szempontjából… Már a tanévkezdést megelőző szülői értekezleteken elmondják a gondos pedagógusok, hogy a zsenge gyermekhátnak milyen iskolatáska kell: legyen anatómiailag formált és kemény falú, széles a vállpántja és még fényvisszaverők is legyenek rajta.

Legyen benne sok rekesz, külön az italosnak, az uzsonnásnak, és gumírozás az egyéb tárolandó csetreszeknek – úgymint tolltartó, csillámpóni vagy rajzfüzet. Nos, ezek a darabok igen borsos áron kaphatók, még akcióban is jó, ha 10 ezer forintért hozzájutunk. Átlagban pedig olyan 13–16 ezer forintba kerülnek, de láttam én már fehérvári üzletben 30 ezer forintos darabot is. Meg nem szólalt ez a drága „jószág”, ellenben pont ugyanolyan volt, mint a többi… Csak volt rajta egy márkajelzés. Bár jó hír, hogy a használtcikk-üzletekben is ki lehet fogni egészen minőségi és jó állapotú darabokat, már 2–3 ezer forintért. Persze a szülő tudja: nem úgy van ám az, hogy ő kinéz valamit és akkor azt megvásárolja. A gyermeknek ebben a korban már igen határozott elképzelései vannak – például, hogy legyen olyan rózsaszín, amitől kiég az ember szeme. Vagy legyen olyan pókemberes, hogy szinte magától lője ki a fonalat. És hasonlók. Van, ahol a hercegnős minta győz, máshol a trendi Csillagok háborújás. Egyébként valóban a csillagos ég a határ stílusban, mintázatban és persze árakban egyaránt.

És akkor jöhet a többi beszerzendő – egészen pofás kis listát kap a kezébe az ember a szülői értekezleten arról, mit kell beszereznie. Komoly ki­adás például a tolltartó, mert hát az ugye még szintén stratégiai kérdés a gyermek számára. A pedagógus pedig azt kéri, legyen benne rengeteg hely a ceruzáknak, színeseknek, miegyebeknek, legyen kihajtható és kemény falú. Nos, egy ilyen darabért simán ki lehet adni 5 ezer forintot, főleg, ha ott van a gyerek is az írószerben, amikor választani kell… És akkor nézzük tovább a kapott listát: a füzetek, ceruzák, színesek, filcek, számolókorongok, mérőszalag, óralap, kicsi tükör, rajzlapok, festékek, ecsetek, olló, gyurma, ragasztó, hurkapálca, színes papír, írólap, iratgyűjtő, vonalzó az, ami még írószerben beszerzendő dolog.

Nos, ezek azok az üzletek, ahol augusztusban őrület van. Két helyen jártunk: az egyikben egyetlen eladó volt, próbálta egyenként összekotorni a szülői listán található termékeket. Közel 30 perc alatt abszolválta a kérdést, közben a többi szülő (vásárló) várt. A másik helyen három eladó pörgött, s az volt az első kérdés, melyik iskolába és hányadik osztályba megy a gyerek – és már hozták is az iskolával egyeztetett csomagot, amiben pont az volt, amit az adott szakon, évfolyamon és iskolában kértek. Itt Pirkhoffer Erzsébet vezényletével zajlottak az események, aki minden évben arra kéri a szülőket – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak –, hogy már nyár elején kezdjék meg a beszerzéseket, így elkerülvén az augusztus végi tömegeket. Nos, valószínűleg ez a kérés idén sem hatott, látva a telt házas írószerüzleteket… De a lényeg, hogy egy elsős gyermeknél csak az írószeres kiadás, tehát így, tolltartó nélkül, 14 ezer forint körüli összegre rúg.

Testnevelés, tisztasági csomag, váltócipő

De nincs még vége, vegyük elő ismét a listát: a testnevelésre kell még néhány drága holmi. A tornacipő fontos dolog, egészségügyi szempontból is, de már 4 ezer forintért lehet kapni jó fajtát. A másik a tor- nazsák – nekünk az ország­almás tetszett, mert nagyon fehérvári, minőségi és különleges – ez 1490 forintba kerül. A torna­dressz vagy póló-rövidnadrág kombó és zokni pedig olyan 2–4 ezer forint közötti áron kapható. Szoktak kérni még tisztasági csomagot is, ami áll fésűből, törölközőből, pohárból és ruhaszalvétából, és ezen fe­lül a WC-papír és a papír zsebkendő is listán van. Ezek 2–4 ezer forint közötti áron beszerezhető dolgok. Elsőben kérnek váltócipőt is – ez már 2 ezer forintért beszerezhető, de ha szupinált szükséges, akkor 8–10 ezer forintot kell rászánni. Ezek tehát az alapdolgok, amelyeket, ha összeszámolunk, akkor tankönyv nélkül is több mint 40 ezer forintot fizetünk, ha mindent be kell szereznünk. És akkor még az olcsóbb dolgokat vettük meg és még nem is valamilyen tagozatos a gyerek. De ha mondjuk az, például ének-zeneis vagy angolos, akkor további pár ezer forintos kiadásra lehet számítani – ugyanis kell a kotta, furulya vagy éppen az angolhoz szükséges további játékok, kiadványok. Bizony, aki ezeket csak augusztus végén számolja ki, megeshet, hogy elcsodálkozik. A tanévkezdés azonban nem várhat tovább!