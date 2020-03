Nagyköveti látogatás Fehérváron: A regionális gazdasági kapcsolatok kiépítése a cél

Egy maréknyi hősi földért – no meg regionális gazdasági és kulturális kapcsolatok építéséért érkezett a nagykövet

Alekszandr Ponomarjov, a Belarusz Köztársaság magyarországi nagykövete tegnap kora délután a Béke téri szovjet katonatemetőben tett látogatást. Virágot helyezett el a szovjet hősök emlékműve előtt, majd ortodox szokás szerint a hősi halottak nyughelyéről egy maréknyi földet vett magához, a minszki Mindenszentek Temploma számára. Mint ismert, a temetőben mintegy ötezer orosz, azeri, belorusz, kazah, ukrán, illetve moldáv származású hősi halott nyugszik.

A nagykövet szerdai munkanapja Székesfehérváron azonban jóval korábban indult

Elsőként a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Radetzky Jenővel, valamint a helyi gazdaság vezetőivel tekintette át a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit

Alekszandr Ponomarjov a városházán Cser-Palkovics András polgármesterrel és Lehrner Zsolt alpolgármesterrel folytatott megbeszéléseket. Ezen, az önkormányzat tájékoztatása szerint, a gazdasági kapcsolatok mellett szóba kerültek a kulturális kötelékek is, amelyeket a felek a jövőben szintén szorosabbra fűznének. Cser-Palkovics András örömmel üdvözölte a regionális együttműködés lehetőségeit a kultúra, a sport, az oktatás és kiemelten a gazdaság területén. A nagykövet pedig az egyeztetéseket követően kijelentette: sok lehetőséget lát a két ország regionális szintű együttműködésében.

Értesüléseink szerint Alekszandr Ponomarjov, aki 2019 januárjában foglalta el magyarországi állomáshelyét, az első hivatali évében Fehéroroszország és hazánk országos szintű kapcsolatainak fejlesztésén dolgozott. Figyelmének fókuszában ez év elejétől áll a regionális kapcsolatok kiépítése és erősítése.

Székesfehérvári látogatásának célja, mint a nagykövet a Béke téri katonatemetőben a sajtó képviselőinek személyesen is elmondta, a hivatalos kapcsolatfelvétel volt a helyi gazdaság és a város vezetésével.

A megbeszélésekre utalva megismételte: pozitív párbeszéd zajlott, amely világossá tette, hogy a regionális együttműködésre a két ország előtt számos lehetőség áll

A találkozó során több jövőbeni terv is megfogalmazódott. Ezek szerint az év végéig üzleti delegáció-cserére kerülhet sor. Cser-Palkovics András polgármester pedig, a megye gazdasági képviselőinek társaságában üzleti kiállításra kapott meghívást Homelbe, Fehéroroszország második legnagyobb városába.

Lapunknak válaszolva a nagykövet megerősítette: az általános kapcsolatépítő szándékon túl egy konkrét gazdasági projekt is szerepelt a tárgyalások napirendjén. A részletek kibontása helyett azonban azt hangsúlyozta: a tényleges gazdasági kapcsolatok sorsa nem a fővárosokban, hanem a régiókban dől el. Más, meg nem erősített forrásból ugyanakkor úgy értesültünk, egy fehérorosz mezőgazdasági járműgyártó szeretne gyártókapacitást létesíteni Magyarországon.

Felvetettük: Fehéroroszország és Magyarország gazdasági kapcsolatai egyúttal az Eurázsiai Gazdasági Unió és az Európai Unió tagjai közötti gazdasági kapcsolatok is. Erre reagálva a nagykövet elmondta: nagyon szeretné hinni, hogy a két nagy érdekszféra közötti viszonyrendszerben országaink épülő kapcsolatai katalizátorként hathatnak. Bár Magyarország és Fehéroroszország csupán részei szövetségi rendszereiknek, a regionális együttműködések kiépülő gyakorlata utat törhet a kapcsolatok kiszélesítése előtt, ahogyan a víz is kivájja a követ. – Pontosan erről beszélt nemrégiben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is – zárta szavait Alekszandr Ponomarjov.