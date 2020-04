Huszonhét fővel nőtt a fertőzöttek száma Fejérben – Mutatjuk a csütörtöki nap legfontosabb híreit

Az elmúlt heteket a koronavírus és az annak megelőzésére tett intézkedések alakítják. Összegyűjtöttük a csütörtöki nap ehhez kapcsolódó, megyénket érintő híreit.

213 fertőzött a megyében

Csütörtökön összesen 213-ra nőtt a regisztrált fertőzött emberek száma Fejérben. Péntek reggel a hivatalos tájékoztatóoldal szerint ez a szám elérte a 240-et tehát újabb 27 fővel nőtt a fertőzöttek száma, ezzel még mindig az élvonalban vagyunk Pest megye után.

Újabb szigorítások

A csütörtöki nap Székesfehérvárt érintő legfrissebb adatairól és információkról közösségi oldalán tájékoztatott a polgármester.

A bejegyzés szerint a következő két hétvége során ismét az Önkormányzatok kapnak lehetőséget arra, hogy helyi rendeletekkel szabályozhassák a korlátozásokat. A bevezetésre kerülő intézkedésekről pénteken adnak részletes tájékoztatást. A hétvégi szabályozástól függetlenül, szombattól visszavonásig kötelezővé teszik az orr és a száj eltakarására alkalmas textil (pl. sál, kendő) vagy maszk viseletét a városi piacon és a helyi közösségi közlekedésben.

Az összes szigorításról szóló cikkünket itt olvashatják!

Több mint hatmillió forint támogatást kapott a fehérvári kórház

Húszezer dolláros, vagyis több mint 6,6 millió forintos támogatás érkezett szerdán a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházhoz. A jelképes átadáson a többi között Varga Zsuzsanna, a hengermű-öntöde üzletág HR-vezetője és Bucsi László, a megyei kórház főigazgatója vett részt. Tőlük tudjuk: az így kézhez kapott összegből ötszáz darab speciális, úgynevezett FFP3 orvosi maszkot, ötszáz pár kesztyűt és ötven darab vezetékes, kihangosítható asztali telefont vásárolhattak az intézmény részére.

A Kríziskezelő Központ is felkészült

A fehérvári Kríziskezelő Központ hajléktalanszállóin kijárási és látogatási tilalmat rendeltek el a járványhelyzet kezdetén. Zsabka Attila, a központ vezetője azonban, amennyire lehet, felkészült:

A városi támogatások mellett intézményi forrásból is vásároltunk plusz fertőtlenítőket, így több hónapra elegendő van ahhoz, hogy tisztán tartsuk a szállóinkat. Március elején a Sörház térre felszereltünk a bejárathoz egy szenzoros kézfertőtlenítőt – tette hozzá, ahogy azt is: a kórházból visszatérőket akkor fogadják, ha rendelkeznek két negatív Covid-teszt­tel. A bezártság érzete ellen is igyekeznek segítséget nyújtani a lakóknak: amellett, hogy reggelit, ebédet és vacsorát osztanak, plusz élelmiszert vásárolnak nekik, ha szükséges. Továbbá csocsót, pingpong­asztalt, dartsot, társasjátékokat, tollaslabdát és sakkot is kaptak. A nappali melegedőbe bevezették a wifit, a hajléktalanok gyógyszereit pedig a központ munkatársai váltják ki.

– Most vásároltunk gyors­teszteket, amelyek ugyan nem nyújtanak teljes bizonyosságot, de ha az pozitív, akkor mindenképpen intézkedni kell – emelte ki az intézményvezető, hozzátéve, hogy eddig nem volt a központ lakói és munkatársai között koronavírusos megbetegedés. A tesztek mellett eldobható védőruházatot, maszkot, kesztyűt és védőszemüveget is vásároltak, kaptak. Szerdánként a teajárat útvonalán hideg-meleg élelmet, kenyeret, vizet osztanak, a szokásosnál többet, hogy a kint élők kevesebbet mozogjanak, emellett maszkot és kesztyűket is kapnak. Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester szerdán személyesen látogatott el az intézménybe. A polgármester továbbá kérte a lakosságot, legyenek türelmesek a hajléktalanokkal ebben a nehéz helyzetben is: „A rendkívüli helyzet senkinek, különösen az otthontalanoknak nem könnyű.”

Online jegyváltás, de hogyan?

Nemrégiben egy olvasónk azzal hívta fel lapunkat, hogy nem tud elutazni otthonról, mert a távolsági buszon készpénzzel nem tud jegyet venni.

R. József Veszprém megyébe szeretett volna utazni Volánbusszal, de mivel nincs okostelefonja, nem tudott online jegyet vásárolni. Mint ismert, a Volán járatain március 23-a óta nem lehetséges a vezetőnél jegyet vásárolni. Miközben olvasóinkat arra kérjük, maradjanak otthon, a Volánt mégis megkérdeztük: hogyan válthat jegyet az új rendszerben az az utas, aki nem rendelkezik okostelefonnal, és olyan településen él, ahol nincsen jegypénztár.

Íme a vállalat válasza: „Ebben a mindenki számára nehéz és rendkívüli helyzetben a bevezetett mobiltelefonos jegyvásárlás biztosítása csak az első lépés volt, folyamatosan dolgozunk a jegyértékesítési lehetőségek bővítésén. Jegypénztárainkban, viszonteladóinknál és automatáinkból pedig továbbra is megválthatók a menetjegyek. Nem munkába járó utasainknak azt javasoljuk, hogy ebben az időszakban csak akkor utazzanak, ha nem számíthatnak családtagjaik vagy a települési önkormányzatok segítségére. Ilyen esetben azt kérjük, hogy előre tervezzék meg utazásaikat, és városi jegypénztárainkban elővételben vegyék meg jegyeiket.”

Köszönet és hála az óvodai dolgozóknak

Csütörtök délelőtt a Tolnai Utcai Óvodába látogatott el Cser-Palkovics András, és egy bejegyzésben fejezte ki háláját és köszönetét, valamint a legfrissebb óvodai információkat is közölte.

Átfogó, friss kutatás a fehérváriak véleményéről

Három városi tudásközpont kutatáseredményei láttak napvilágot a minap. Ezekből kitűnik: az emberek elégedettek a város és a kormány intézkedéseivel, de jobban tartanak a munkahelyek elvesztésétől, mint a vírustól.

A Prosperis Alba Kutatóközpont a Magyar Városkutató Intézettel és a Titkok Háza Tudományos Élményközponttal együttműködésben elvégzett online kutatása arra keresett választ, milyen mértékben érinti a fehérváriakat a járvány, milyen problémákkal küzdenek a mindennapokban és mire számítanak a közeljövőben. Az önkéntes és anonim online kérdőívet több mint 4500-an töltötték ki, értékelhető és feldolgozható minőségben ennél valamelyest kevesebben: az adatbázis tisztítása után mintegy 4000 kérdőív került be az elemzésbe. A feldolgozott minta Székesfehérvár 16 éven felüli, internethasználó lakosságát reprezentálja, a város egészére nézve +/– 1-2 százalékos pontossággal ad becslést. Alább a felmérés 8 témakörbe rendezett 33 oldalas kiértékelésének főbb megállapításait foglaltuk össze.