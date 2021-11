Maszkviselés: novembertől szigorúbb szabályok a cégeknél és a tömegközlekedésben Fejérben

November elsején ismét szigorúbb járványügyi szabályok léptek életbe. Megnéztük, eleget tesznek-e az előírásoknak a tömegközlekedéssel utazók, illetve, hogy kötelezik-e munkavállalóikat az oltásra a nagyvállalatok.

Több hónap után ismét szigorúbb szabályok léptek életbe. Mások mellett november első napjától a tömegközlekedési eszközökön, valamint a megállókban és állomásokon kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. A kormány döntése értelmében pedig a munkáltatók már dönthetnek arról, hogy a munkavégzés feltételeként előírják-e munkavállalóik számára a védő­oltást.

Kedden, a szigorítások második napján néztük meg, a székesfehérvári autóbusz-állomáson várakozók betartják-e a szabályokat. A kép mondhatni vegyes volt, hiszen sokan az előírtaknak megfelelően a várakozás ideje alatt is helyesen viselték a maszkot, voltak viszont olyanok, akik az állukra csúsztatva, készenlétben tartották a buszra szállásig. Néhányan voltak csak azok, akik semmilyen módon nem viseltek maszkot. Az állomásra ottjártunkkor érkező autóbuszok utasai közül mindenki az előírásoknak eleget téve takarta orrát és száját.

Kötelezik dolgozóikat?

Felkerestük a Videoton Holding Zrt.-t is azzal kapcsolatban, hogy a cégcsoport miként vélekedik a kormány azon döntéséről, miszerint a munkáltató feltételként írhatja elő az oltást munkavállalóinak. Sinkó Ottó, a vállalatcsoport társ-vezérigazgatója elmondta, a jelenlegi vírushelyzet messzemenően indokolja a szigorításokat. Sinkó Ottó kiemelte, ez a döntés csak lehetőséget ad, viszont a felelősség a foglalkoztatókra hárul, legyenek azok privát vagy önkormányzati szférában. – Mind a védő­oltást, mind a maszk viselését természetesen maximálisan támogatjuk, illetve szorgalmazzuk, ezt tesszük minden fórumon. A kiélezett munkaerőpiaci helyzetben minden munkaadó maga kénytelen mérlegelni, mi az a szigorítás, amit szükségesnek tart.

A túlzottan szigorú intézkedés, értve ez alatt a kötelezővé tételt, felesleges feszültséget, sőt fluktuációt gerjeszthet egyes dolgozók között, amit a foglalkoztatók nehezen engedhetnek meg maguknak – fogalmazott a vállalat társ-vezérigazgatója. Hozzátette, a cégcsoport házon belül, országosan és Európa- szerte is kiemelt óvatossággal figyeli a járványhelyzet alakulását, de amíg nincs központilag elrendelt szigorítás, addig valamennyi telephely és tagvállalat egyedileg mérlegeli az esetleges szigorítások bevezetését. Ezzel kapcsolatban Sinkó Ottó kiemelte, a járvány alakulása mellett nyomatékkal figyelembe kívánják venni a vezetők, a dolgozók és az érdekképviseletek véleményét is.

A szintén Székesfehérváron működő Denso Manu­facturing Hungary Ltd. ügyvezetője, Szincsák Attila elmondta, alkalmazottaikat nem kötelezik az oltásra. Hozzátette, az otthoni munkavégzés cégük irodai dolgozói számára már a járvány előtt is lehetséges volt. Mint mondta, ez a pandémia alatt felerősödött, de aki igényli és el tudja végezni otthonról a munkáját, az most is választhatja ezt az opciót. A kérdéssel szerettük volna megkeresni az Arconic-Köfém Kft.-t, valamint a móri FHL Björn Hungary Kft.-t is, de lapzártánkig nem jártunk sikerrel.

A döntés lehetősége az önkormányzatok kezében is ott van. Enying polgármestere, Viplak Tibor tájékoztatta a lakosságot, hogy támogatják a vakcina beadatását. Ugyanakkor az intézményeik vezetői­vel való egyeztetést követően úgy döntött, egyelőre nem írja elő az oltást az önkormányzat dolgozóinak. A napokban várhatóan Székesfehérvár polgármestere is döntést hoz majd ebben a kérdésben, az óvodák és a bölcsődék dolgozóinak esetében is.