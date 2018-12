Már csak az állandó orvos hiányzik a mecséri településrész rendelőjéből

Két nyertes pályázatnak köszönhetően megújult a mecséri településrészen az orvosi rendelő. Az önkormányzat ugyanakkor egyelőre nem talál jelentkezőt a háziorvosi praxisra, helyettesítéssel oldják meg a rendelést.

A mecséri orvosi rendelő szerdai avatásán Wéninger László polgármester elevenítette fel a felújítás történetét. Ez úgy kezdődött, hogy tavaly év elején – forráshiányra hivatkozva – először elutasították az önkormányzat támogatási kérelmét, melyet a Belügyminisztérium pályázatára nyújtottak be. Ha már a rendelőt nem tudják felújítani, akkor legalább a bútorzatot lecserélik – gondolta a képviselő-testület, és indult a Belügyminisztérium egy másik pályázatán, ahol elnyerték a maximális 1 millió 250 ezer forintot.

A polgármester az elmúlt évek fejlesztéseiről is leltárt készített

A múlt év végén, mintegy karácsonyi ajándékként, jött azután a jó hír: mégis megkapják a támogatást a rendelő felújítására. A rendelő mostanra kívül-belül megújult. Lecserélték a tetőhéjazatot és az ereszcsatornát, hőszigetelték a födémet és az épület falait, teljes körűen felújították az épületben a gépészetet, új burkolatot kapott az aljzat és a belső falak, s megoldották az akadálymentesítést is. A helyiséget, amely régebben fiókgyógyszernek a­dott helyet, a védőnői szolgálat számára alakították át. Egyedül az ajtókat, ablakokat nem cserélték ki, mivel ez a közelmúltban már megtörtént – mondta el a település elöljárója, aki beszédében leltárt készített az elmúlt évek fejlesztéseiről is. Részleges felújításon esett át a mecséri településrészen és magán Balinkán is a művelődési ház. Új bútort kapott a két könyvtár. A mecsérit megelőzően felújították a balinkai rendelőt is. Játszótér épült mindkét településrészen. Mecséren újra cserélték a 0,4 kV-os villamoshálózatot.

Összesen egy kilométer hosszan új, szilárd burkolatot kapott több utca. Jelenleg egy pályázat van – mint a polgármester fogalmazott – „folyamatban”. Ennek keretében a két településrészen három gyalogátkelőhelyet terveznek létesíteni, mindazzal, ami a zebrával vele jár. Továbbá – többek közt – lecserélnék a buszvárókat is.

Wéninger László külön köszönetet mondott az átadáson jelen levő Molnár Krisztiánnak, a megyei közgyűlés elnökének, aki az elmúlt két évben – az elnöki keret terhére – összesen 500 ezer forinttal támogatta a nyílászárók cseréjét az önkormányzat kisgyóni pihenőházában. Végezetül a polgármester bejelentette: ha a képviselő-testület rábólint, akkor januártól újra lesz lehetőség a helyben történő vérvételre és a laboreredmény online lekérdezésére.

