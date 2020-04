Lengyel Zsófia látássérült sportolóként ad iránymutatást a fiataloknak

Esküvőt szerveznek, közösen süteményt sütnek, és ha úgy van, a lány látássérültként autóba is ül.

Lengyel Zsófia kenyere a beszéd, a kommunikáció. A többi között hozzá fűződik az önkormányzat berkeiben működő Székesfehérvári Érzékenyítő Program (SZÉP) is, amelynek célja a város fiatalságának érzékenyítése a fogyatékossággal élők iránt. Zsófi látássérült sportolóként ad iránymutatást a fiataloknak.

Ugyan az iskolák bezárásával kollégáival együtt ő is home office-ba kényszerült, gondolkodnak egy online megoldáson, amellyel továbbvihetik a programot ezekben a napokban is. Persze – teszi hozzá beszélgetésünkkor Zsófi – ezt még alaposan ki kell találniuk, legfőképpen azért, mert a digitális oktatáshoz egyelőre mindenkinek hozzá kell szoknia, s az első, hogy például a matematikát vagy az irodalmat megfelelő keretek között tanulhassák a ­diákok. Ezután jöhetnek ­ők – vallja.

Addig pedig követőit, szurkolóit, „rajongóit” szórakoztatja. A szóhasználat szándékos: mint a sportoló elmondta, a YouTube videómegosztó portálra feltöltött, valamint a mostanában a legnagyobb közösségi oldalon élőben közvetített videókkal célja, hogy akik kedvelik őt, ismerik a pályafutását, netán csak unatkoznak, kizökkenjenek a hétköznapokból. Általában négyszáz-ötszáz néző kíséri figyelemmel Zsófi bejelentkezéseit.

– Miután zenészek, művészek és színészek is élő ­videók készítésébe kezdtek, úgy döntöttem, én is csatlakozom ehhez az akcióhoz és segítek a közösségnek, hogy jobb napjuk legyen. A témák az életemhez kapcsolódnak: az első felvételen azt mutattam meg, a párom tűzoltóként és én mint látássérült ember, miként éljük meg a karantént, hogyan tudok fertőtleníteni, miket tudok elvégezni itthon. A második videóban a párkapcsolatunkról esett szó, arról, hogy egy látó ember hogyan tud egy látássérülttel együtt élni. Legutóbb, csütörtökön a közösség kérése alapján tabuk nélkül beszélgettünk bármiről, aminek kifejezetten örültem, mert az életemet is így élem – fejtegette Zsófi, mikkel foglalkozott eddig.

Tőle tudjuk: leginkább a párjával közös videókat szeretik a nézők. Így a sportoló vlogjában (videónaplójában) egy esküvőszervezős sorozat is megtekinthető, amelyben a nagyérdeműt beavatják a minden nappal egyre közelgő házasságkötésük kulisszatitkaiba. Az eredetileg őszre tervezett esküvőt januárban kezdték el szervezni – miután tavaly nyáron megvolt a lánykérés –, legutóbbi időpontként május harmincadikát jelölték ki. A bizonytalan helyzet miatt azonban úgy alakult: marad az októberi dátum, hiszen mindenki számára fontosabb a biztonság, az egészség, s így remélhetőleg egy felhőtlen, boldog rendezvényen kelhetnek egybe a fiatalok.

Terveik persze addig is vannak: miután a lehetőségek engedik, Zsófi – párja segítségével – robogóra szeretne pattanni s vezetni azt látássérültként. Biztonságos körülmények között. Erről videó is készül majd – amint a nézők korábban azt is láthatták, ahogyan a lány hasonlóképpen ­autót vezet: a párja mellette ül, úgy irányítja őt egy forgalomtól teljesen elzárt helyen, kis sebességgel.

A visszajelzések alapján több látássérült, de más hozzátartozó (férj, feleség, gyermek, szülő) is követi a videós munkáit, azért, mert sok erőt, ötletet tudnak meríteni a sportoló videóiból. Zsófi pedig nem a feliratkozók számát nézi, hanem azt, hogy már most egy nagyon jó közösség, egy nagyon jó – ahogyan ő hívja – „mindenki képes” csapat alakult ki a közösségi hálón. Folytatása következik!