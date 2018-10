Kű Lajos és Lendvai Zoltán az észak-amerikai magyarok között járt

Az Aranycsapat Emlékév méltó megünneplésére hívták észak-amerikai turnéra Kű Lajost, az Aranycsapat Alapítvány elnökét, aki Lendvai Zoltán tisztelendő társaságában tett eleget az invitálásnak.

Kanadában és az Egyesült Államokban élő magyarok meghívására meghitt hangulatú élménybeszámolón idézte fel az elmúlt napokban a legendás labdarúgók, és közöttük máig a legismertebb magyar, Puskás Ferenc életét barátaival a Székesfehérváron élő Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, a Videoton és a Ferencváros egykori válogatottja, a később Belgiumban futballozó sportember. Az Aranycsapat Emlékév tiszteletére rendezett előadássorozatra elkísérte őt Lendvai Zoltán plébános, a „gördeszkás pap” is.

Életben tartják az Aranycsapat legendáját

Nagyszerű érzés volt újra tapasztalni a ragaszkodást, amellyel a kanadai és az amerikai magyarok fogadtak minket

– mondta hazaérkezése után Kű Lajos.

– Ismét láthattam, nem volt értelmetlen annak idején elkezdeni azt a munkát, amelynek célja az Aranycsapat legendájának életben tartása, az, hogy még képesek vagyunk megmutatni, mitől aranybetűs az a névsor, amely már több nemzedéken át legjobb jelképe a győzni akarásnak, a sikerért való tenni akarásnak. Jártak Wellandban, Torontóban, Montrealban és New Yorkban, a helyszíneken filmvetítéssel színesített beszámolóval várták azokat, akik számára a magyar származás és gyökerek egyet jelentenek az Aranycsapat legendájának életben tartásával.

– Meglepett, amikor még egy lengyel férfi is eljött hozzánk, aki bár egy szót sem beszél magyarul, amikor meghallotta, hogy milyen beszámolóra készülünk, úgy érezte, közöttünk a helye – folytatta Kű Lajos. – A programokat a Himnusz eléneklésével kezdtük, majd felidéztük a jeles napokat, a nagyszerű sportemberek életének pillanatait. A máig tartó óriási lelkesedést jelzi, hogy New Yorkban például az este hétkor elkezdett programot még éjfélkor is csak nehezen tudtuk befejezni, pedig hétköznap lévén sokan másnap munkába mentek. Ez önmagáért beszél.

Kű az Árpád-kupán

Ott voltak Torontóban, az észak-amerikai magyar öregfiúk bajnokságának, az Árpád-kupának döntő mérkőzésén: a találkozót a San Francisco együttese nyerte. A jövő évi döntőt Clevelandben rendezik.

Kű Lajos elmondta, a körút célja volt az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság részére az egyéni versenyzők és a csapatok toborzása is.