Kövér László és Tessely Zoltán tartott lakossági fórumot Gárdonyban

Soha olyan nagy tétje még nem volt választásnak Magyarországon, mint most, jelentette ki gárdonyi lakossági fórumán Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: meg kell tartani magyar országnak Magyarországot

Ilyen választás még nem volt Magyarországon, amelynek ekkora tétje lett volna, mint a mostaninak – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke azon a lakossági fórumon, melyet kedden tartottak Gárdonyban. Ez volt a fő üzenete a házelnök szavainak, aki az előző választások során Válban, Velencén és Martonvásáron is közvetítette az Országgyűlés üzenetét, ezúttal pedig a gárdonyiakhoz érkezett.

A veszély nem múlt el a fejünk felől

A Nádas Étteremben tartott fórumon elhangzott: Önmagában ez akkor is igaz lenne, ha csak az elmúlt nyolc év törekvéseiről lenne szó, melynek köszönhetően a szakadék széléről sikerült visszahozni az országot és egy felfelé ívelő pálya alapjait lerakni.

Soha annyian nem dolgoztak, mint most, olyan családtámogatási rendszere Európában senkinek nincs, mint Magyarországnak. Önmagában ez is indokolná a tétet, de sajnos van egy tragikus körülmény is – fogalmazott a házelnök

Kövér László a gárdonyi térség lakóinak kiemelte: olyan helyzetben kerül sor a mostani választásra, amikor a tömeges migráció és az erre irányuló politikai szándékok Brüsszelből és némely európai országból Európát az elsüllyedés veszélyével fenyegetik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Magyarország 2015-ben megtapasztalta, mit jelent az, amikor hívatlanul, ellenőrizetlenül és engedély nélkül, minden normát figyelmen kívül hagyva több százezer ember csörtet át Magyarországon. Ezt szinte tehetetlenül voltunk kénytelenek nézni hosszú ideig, majd megelégeltük és felhúztuk a déli határainkon a határzárat – emelte ki a házelnök a mostani választás tétjének legfontosabb elemét. Majd kihangsúlyozta: ez a veszély nem múlt el a fejünk felől.

– Most az a veszély fenyeget, hogy nyugaton azokban, akik megelégelték a beáramló tömegeket, óhatatlan vágy keletkezett, hogy a „felesleget” szétterítsék Európában, így Magyarországon is. Ha az Európai Unió elfogadná azt a migráns-kvótajavaslatot, amelyet a soros bolgár elnökség tett le az asztalra, azt jelentené, hogy azon nyomban tízezer embert kellene befogadnia Magyarországnak.

Kövér László azt mondta: a kockázat nagy, hiszen a tét az, megmaradhatunk-e Magyarországnak, megmaradhatunk-e olyan kultúrájú, hagyományú, nyelvű, hitű országnak, amilyen ezer éven keresztül voltunk.

Bécs első osztályaiba ma már több muszlim diákot írattak be, mint katolikust

– emelte ki a házelnök, hozzátéve: ez a mostani választás tétje, nem csak az, amit az elmúlt nyolc évben a kormány felépített.

Migránsok a laktanyákban?

Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője a helyiekhez és azokhoz szólt, akik helyben küzdenek a közösség sikeréért. – A házelnök az előző választások során Válban, Velencén és Martonvásáron is igazolta, hogy tud irányt mutatni – fogalmazott, majd a fórum résztvevőihez szólva elmondta:

Akik eljöttek ide, tudják, hogy helyben is mi forog kockán. Hiszen közel van ide Bicske, ahol működött a Menekülteket Befogadó Állomás, amely sajnos 2015-ben migrációs táborrá süllyedt.

Tessely Zoltán szerint az újranyitás egy „nem várt kormányváltás esetén biztosra vehető”. – De itt a Velencei-tó partján sem kell sokat gondolkodni, mire lehet számítani kormányváltás esetén: egy sukorói kaszinó beruházásához hasonló elképzelés, vagy esetleg az éppen kiemelt turisztikai térséggé váló Velencei-tó turisztikai tervének sárba tiprása lenne várható – mondta. Ezzel arra is utalt, hogy a térséget „korábban is büntették az azt megelőző négy év sikereiért és azért, mert Orbán Viktor miniszterelnök személyében is köthető ehhez a térséghez”.

– Nekünk rengeteg veszítenivalónk van. Gondoljunk csak arra a négy használaton kívüli laktanyára, ahol az ellenzék migránsoknak újítana fel ingatlanokat: Alcsútdobozon, Velencén, Martonvásáron és Bicskén.

Kövér László a lakossági fórumon előadásában kitért az ország megújulására: az új alaptörvény létrehozására, a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzésén túl a nyugdíjprémium bevezetésére, a rezsicsökkentésre, a jövedelmek erőteljes, 28 százalékos, a családosok esetében 41 százalékos emelkedésére is. A családtámogatások fontossága kapcsán pedig így fogalmazott:

– Ez a kormány, 20-30 éves késéssel ugyan, az utolsó előtti pillanatban, de szembe akar nézni azzal a demográfiai kihívással, amely abból származik, hogy évente egy kisvárosnyi lakossággal csökken az ország népessége. Ugyanis ennyivel születnek kevesebben, mint amennyien meghalnak. Ha ez így megy, egy bizonyos ponton túl nincs lehetőség felemelkedésre.