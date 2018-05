A szép hangszínt is értékelték a kodályos lánykarnál

A Neerpelt kisvárosában rendezett kórusfesztiválon szerepelt nemrég a Kodály Zoltán Gimnázium leánykara. A program sűrű volt, a versenyen szép eredményt értek el.

A Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI leánykarának vezetője, Feke Mariann már tavaly kinézte magának a rangos belgiumi, 66 éves múltra visszatekintő fesztivált. Abban, hogy a kórussal elutazhassanak, pályázat, támogatók és a szülők segítettek – mesélte a tanárnő.

A versenyre húsz országból érkeztek gyermek- és ifjúsági kórusok, hogy több kategóriában mutassák meg tudásukat. A fehérvári fiatalokat a beküldött hangzóanyag alapján választották be a versenyzők közé. A fesztivál műsorában kötelező darabként egy kortárs belga kórusmű szerepelt, s Az elesettekért (Fort he fallen) címet kapta.

A kötelező belga mellett a másik kortárs magyar darabot Feke Mariann választotta, ez Kocsár Miklós Salve Reginája lett, amelyet a lányok nagyon megkedveltek. Ezenkívül vinni kellett egy hazai egyszólamú népdalcsokrot, amelyet a Székelyföldről választottak. Ehhez néptáncot is előadtak azok a fiatalok, akik táncot tanulnak. Szintén kellett egy mű a reneszánsztól a romantikáig terjedő korszakból s egy magyarnépdal-feldolgozás, amely a Sárközi karikázó lett Karai Józseftől. Az iskola név­adójához és szellemiségéhez méltóan a kórus Kodály-művet is énekelt a versenyprogramban.

Felkészülés

A felkészülés nem volt túl megerőltető, sikerült a heti két kóruspróba keretében megoldani. Igaz, a diákok maguk is sokat tettek hozzá ehhez, hiszen egyedül is gyakoroltak. A korábbi hazai vagy erdélyi, felvidéki szereplésekhez képest ennek a fellépésnek komoly tétje volt, kuriózumnak számított. Ezt a lányok is érezték.

A kórusból a kilencedikes Papp Sára és Schreiner Teodóra volt jelen, akik egyöntetűen azt mondták: a legnagyobb nehézséget a kötelező belga darab elsajátítása jelentette, ám végül megkedvelték ezt a művet. A legkedvesebb pedig a Sárközi karikázó volt, mert az állt a legközelebb hozzájuk. A verseny szabálya szerint nem volt lehetőségük akusztikai próbára a templomban, ahol a versenyt rendezték, s tapsot is csak a műsoruk végén várhattak. A hatalmas fesztiválon nagyon jól érezték magukat, több ezer fiatallal szerepeltek. Részt vettek a felvonuláson, s szerveztek számukra egy úgynevezett hangképző és hangfestő workshopot is. Az utazás során nem sok szabad idő maradt, de azért valamelyest megnézték Antwerpen és Aachen nevezetességeit, Achelben pedig egy felejthetetlen koncerttel búcsúztak a fesztiváltól. Sok tapasztalattal gazdagodtak, ez az út sokáig megmarad az emlékezetükben – fogalmaztak.

Elégedett a tanárnő

A sok élmény mellett természetesen fontos volt a jó eredmény. A lánykar szép műsorával végül kategóriájában a második helyet szerezte meg. A zsűri egyebek mellett pontozta az előadásmódot, a kottahűséget, a fehérváriak értékelésénél pedig kiemelte a szép hangszínt és a jól összecsengő együtthangzást.

A tanárnő nagyon elégedett a lányokkal, jövőre már tervezi is a következő külföldi fellépést, Dél-Tirolban, hiszen az ilyen alkalmak révén a diákok világot láthatnak, újat tapasztalhatnak. A legközelebbi kihívás azonban az Alba Regia nemzetközi gyermekkó­rus-fesztiválon való szereplés, itt minősül is majd a kórus.