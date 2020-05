Kettővel nőtt a fertőzöttek száma Fejérben – Ezek voltak a szerdai nap legfontosabb hírei

Az elmúlt heteket a koronavírus és az annak megelőzésére tett intézkedések alakítják. Összegyűjtöttük a szerdai nap ehhez kapcsolódó, megyénket érintő híreit

312 fertőzött a megyében csütörtökön

A koronavirus.gov.hu tájékoztatóoldal szerint szerdán a fertőzöttek száma 310 fő volt, míg kedd reggelre ez a szám 312-re emelkedett, tehát a beazonosított fertőzöttek száma 2 fővel nőtt. Összesen pedig 3150 fő beazonosított fertőzött van az országban.

Mindennap nyitva tart a városi piac

Szerdai tájékoztatójában hívta fel a figyelmet a székesfehérvári polgármester, hogy csütörtökön a közösségi oldalán tart online fogadóórát, így akinek kérdése, javaslata van, ott felteheti ezeket.

Székesfehérváron 233 személyt kerestek meg, hogy vegyen részt az önkéntes, ingyenes vizsgálaton. Erre két napon kerül majd sor, a vizsgálatokhoz a város az Alba Regia Sportcsarnokot biztosítja.

A szerdai adatok alapján a városban nyitva tartó öt ügyeletes óvodába összesen 131, az ügyeletes bölcsődébe pedig 17 kisgyermeket vittek be szüleik, emellett a nem önkormányzati fenntartású intézményekben is fogadják a hozzájuk járó gyermekeket ügyelet keretében. Az igények a folyamatosan nőnek, ezért az Önkormányzat május 11-én, hétfőtől valamennyi bölcsődét megnyitja ügyeleti ellátás biztosítására.

Május 9-én, szombaton újra megnyit az iparcikk piac. A városi piacon bevezetett rend szerint lehet itt is vásárolni, azaz a 65 év felettiek 07.00-09.00 óra, a 65 év alattiak pedig 07.00 óra előtt és 09.00 óra után mehetnek be az iparcikk piacra. A maszk, illetve a száj és az orr eltakarására alkalmas textil használata itt is kötelező.

A nagy forgalomra tekintettel ezentúl vasárnap és hétfőn is nyitva tart majd a városi piac, azaz a zsúfoltság elkerülésére újra a hét minden napján lehet ott vásárolni 05.00 és 14.00 óra között. A vásárlókat továbbra is maszkban, a máskor szokásos feltételek és idősávok megtartásával várják.

Május 4-től az esküvőkkel kapcsolatosan is új szabályozás lépett életbe: lehetőség van arra, hogy a korábbi nagyon szűk résztvevői kört – a Hiemer-ház házasságkötő termének adottságaihoz igazítva, a másfél méteres távolságot betartva – 24 személy jelenlétére bővítsük. (Aki nagyobb létszámú esküvőt szeretne, annak a Hiemer-ház báltermét tudjuk biztosítani, ennek egyeztetése azonban előzetesen meg kell hogy történjen.)

A május 4-étől életbe lépett új szabályozások már lehetővé teszik, hogy a kegyeleti szabályok és a biztonságos másfél méteres távolság megtartásával már korlátozás nélküli résztvevői számmal lehet temetéseket tartani.

A koronavirus.gov.hu oldal hivatalos tájékoztatása alapján Fejér megyében az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 310 fő

Újabb autóval segíti a mentők munkáját az Ivanics csoport

Az áprilisban munkába állított autót követően szerdától egy újabb, teljeskörűen felkészített kishaszongépjárművel segíti az Ivanics csoport a Fejér megyei mentők munkáját.

A kirendeltségen szerdán átadott autó feladata az egészségügyi eszközök, többek között a védőfelszerelések szállítása lesz.

Szükséges a teszt készítése

A magas rizikófaktorú orvosi beavatkozások esetén elengedhetetlen egy előzetes teszt elkészítése.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatójától, Bucsi Lászlótól tudjuk: a magas rizikófaktorú beavatkozások esetén minden „szakmánál” kötelező tesztelni a pácienst. Vagyis a jelenlegi protokoll szerint a beteg telefonon bejelentkezik az adott szakrendelésre, vizsgálatra, ott őt alaposan kivizsgálják, majd ha egy nagyobb beavatkozásra – a többi között laparoszkópiára, endoszkópiára – küldik, előtte elvégeznek rajta egy úgynevezett PCR-tesztet (ez alkalmas a koronavírus, vagyis a SARS-CoV2 direkt kimutatására). Amennyiben az eredmény negatív lesz, úgy a páciens továbbmehet a vizsgálatra a lehető legrövidebb időn – például egy héten – belül.

Ha lehetséges, továbbra is kerüljék a személyes találkozást!

A székesfehérvári városvezetés közleményben tájékoztatott: fog- és szájbetegségek kezelése esetén az aeroszolképződéssel járó beavatkozások (úgymint a turbina, mikromotor, forgóeszköz, ultrahangos eszközök használatával végzett fogtömés, -pótlás, gyökérkezelés, fogkő-eltávolítás) COVID-átvitel szempontjából magas kockázatúak, így a tervezett beavatkozás előtt ugyancsak szükséges egy negatív SARS-CoV-2 vírus PCR-teszteredmény megléte. Emellett – taglalják a közleményben – az ultrahang-diagnosztika szintén magas kockázatú a COVID-átvitel szempontjából, ezért a Család- és Nővédelmi Központ ultrahangrendelésén a tervezett beavatkozás előtt egy negatív PCR-vizsgálati eredmény bemutatása ugyancsak szükséges. A tesztelés kivitelezéséről szóló tájékoztatót a későbbiekben küldik meg Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere rendelkezése alapján – értesültünk. Keresőképtelen állomány és egyéb igazolások, illetve a szociális ellátásokhoz szükséges dokumentumok kiállítását továbbra is kizárólag telefonon lehet kérni a háziorvosoktól – írta meg az önkormányzati kommunikációs központ.

Egyre több üzlet várja a vásárlókat

Egyes helyek rövidített nyitvatartással, más üzletek a korábbiakban megszokott időintervallumban várják a régi és az új vevőket. Egyre többen merészkednek az utcára, és a boltokat is újra felkeresik az emberek, hiszen az elmúlt hetekhez képest egy korábban még átlagosnak tűnő bevásárlás is élményszerű programmá válhat. A székesfehérvári bevásárlóközpontban a szükséges óvintézkedések betartása mellett újra elindult az élet.

A vásárlókat kiemelten kérik arra is, ügyeljenek a másfél méteres távolság betartására. Öröm az ürömben, hogy találunk olyan ruhaüzletet is, amelyik térítésmentesen biztosít maszkot a hozzájuk betérő vásárlóknak, így az is átlépheti a bolt küszöbét, aki esetleg védőeszköz nélkül indult el otthonról. A legtöbb üzlet ajtajánál kézfertőtlenítő várja az érkezőket. A kisebb, specializált boltok esetében, akadnak olyanok, ahol maximalizált a vásárlói létszám.

