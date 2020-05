Kettő fővel nőtt a fertőzöttek száma Fejérben – A hétfői nap legfontosabb hírei

Az elmúlt heteket a koronavírus és az annak megelőzésére tett intézkedések alakítják. Összegyűjtöttük a hétfői nap ehhez kapcsolódó, megyénket érintő híreit

306 fertőzött a megyében kedd reggel

A koronavirus.gov.hu tájékoztatóoldal szerint hétfőn a fertőzöttek száma 304 fő volt, míg kedd reggelre ez a szám 306-ra emelkedett, tehát a beazonosított fertőzöttek száma 2 fővel nőtt. Összesen pedig 3065 fő beazonosított fertőzött van az országban.

Fokozatosan újraindul az élet Fehérváron

Dr. Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán adott tájékoztatást a legfrissebb információkról.

A mai naptól számos változás, új szabályozás lépett hatályba országosan. Ehhez kapcsolódóan Székesfehérváron is fokozatosan – a csütörtökön közzétett tervezett határidők mentén – indul újra az élet – kezdte hétfői tájékoztatóját a polgármester.

Alapellátás megszervezése

„ – Az EMMI rendelkezései – és Kásler Miklós miniszter április 30-án az egészségügyi szolgáltatóknak írt levele – alapján jár el Önkormányzatunk is az alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi alapellátások) megszervezésében. A Városgondnokság bevonásával minden rendelőépületben sor kerül átfogó nagytakarításra és fertőtlenítésre, illetve folyamatos takarításra is. Ismételten arra kérjük azonban a fehérváriakat, hogy akinek nem halaszthatatlan a problémája, ők továbbra se személyesen keressék fel orvosukat, a koronavírusos tüneteket magukon észlelő páciensek pedig semmiképpen sem személyesen, hanem telefonon vegyék fel a kapcsolatot orvosukkal vagy az ügyelettel! Aki személyes vizsgálatot igénylő esettel fordul orvoshoz, ahhoz is KÖTELEZŐ ELŐZETESEN TELEFONON IDŐPONTOT KÉRNI, és a rendelőbe csak maszkban, minden biztonsági és higiénés előírás betartásával lehet belépni. A betegek közötti távolságtartás időben és térben is fontos, az igazolások és dokumentumok kéréséhez pedig nem szükséges személyesen találkoznia az orvosnak és a betegnek. A háziorvosok, a házi gyermekorvosok, valamint a fogorvosok telefonszámai, és az ügyeleti telefonszámok is elérhetőek a városi honlapon. A szakemberek tájékoztatása szerint a hosszú hétvége alatt összesen 262-en keresték meg az ügyeletet, és közülük hat főnek voltak légúti panaszai.

Egyszeri 100.000 forintos támogatás

– A Járási Hivataltól kapott tájékoztatás szerint az elmúlt héten a székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező új álláskeresők száma: 61 fő, a székesfehérvári tartózkodási hellyel rendelkező új álláskeresők száma: 16 fő. Ma megtörtént az első megítélt székesfehérvári veszélyhelyzeti települési támogatás kiutalása. A járványhelyzet idején az állásukat elvesztők számára egyszeri, maximum 100.000 Ft-os támogatással segít Önkormányzatunk. A Hatósági Főosztályon kialakítottunk egy információs szolgálatot, a részletekről munkaidőben Soós-Gremsperger Ágnesnél lehet érdeklődni a 22/537-141-es számon.

Bölcsődék, óvodák

– Az Önkormányzat továbbra is biztosítja a napközbeni felügyeletet az azt igénylő bölcsődéseknek és óvodásoknak. A hétfői adatok alapján a városban nyitva tartó öt ügyeletes óvodába összesen 104, az ügyeletes bölcsődébe pedig 13 kisgyermeket vittek be szüleik. A nem önkormányzati fenntartású intézményekben ma 19 gyermeket fogadtak az ügyelet keretében. Május 4-étől, hétfőtől az ügyeletes bölcsőde továbbra is a Mesevilág Bölcsőde, az óvodai ellátást pedig öt intézmény ügyeleti nyitva tartásával biztosítjuk. A mára ismét megnövekedett igényekhez igazodva szerdától két további óvoda kerül megnyitásra a kisgyermekek napközbeni felügyeletére, így május 6-tól az alábbi rend lép életbe az önkormányzati fenntartású óvodák esetében: a Tolnai Utcai Óvoda a saját növendékei mellett a Megyeház utcai telephelyre, valamint a Maroshegyi óvodákba járó kisgyermekeket látja el. A Sziget Utcai Óvoda a saját növendékei mellett a Ligetsori, a Szárazréti és a Hosszúsétatéri Óvodába járó óvodásokat fogadja. A Napsugár Óvoda saját óvodásai mellett a Gyöngyvirág Óvodába járó kisgyermekeket látja el. A Felsővárosi Óvodában saját növendékek mellett a Magyar Honvédség fehérvári alakulatainál dolgozók gyermekeit fogadják. Az Ybl Miklós Tagóvodában a saját növendékek és a katonagyermeket várják. Ismét megnyitja kapuit az Árpád Úti Óvoda, ahol a saját növendékek mellett a Szivárvány Óvodába járókat fogadják, illetve a Tulipános Tagóvoda, amely a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda és tagintézményei mellett a Rákóczi Utcai Óvodába járókat látja még el.

Víruskörkép Fejér megyéből

Délnyugat-Fejér megye három városában a pandemia.hu nem hivatalos forrása szerint három igazoltan koronavírus-fertőzött személyt azonosítottak. Egy-egy főt Polgárdiban április 18-án, Enyingen április 23-án és Sárbogárdon április 30-án.

– Sárbogárdon jelenleg egy fő igazoltan koronavírus-fertőzött. A család tájékoztatása szerint igen enyhe tüneteket mutat, családtagjaival együtt hatósági házi karanténban van – mondta el lapunknak Sükösd Tamás polgármester, aki kiemelte: a legfontosabbnak azt ítéli, hogy a fennálló rendkívüli helyzetben mindenki őrizze meg nyugalmát és méltóságát. Aki elhagyja otthonát, tartsa be a távolságtartás szabályait, viseljen védőeszközt. Az időseket és rászorulókat ellátó rendszer jól működik Sárbogárdon – köszönet érte a családsegítő szolgálat munkatársainak és az önkénteseknek –, folyamatosan végzik a bevásárlást, a gyógyszerkiváltást, az élelmiszer-adományok kiosztását. Kérésre varrott arcmaszkot is osztanak. A honvédség szakemberei fertőtlenítést végeztek a két idősotthonban és a hajléktalanszállón. Az intézményekben továbbra sincs jelen a fertőzés. Folytatják a közterületek fertőtlenítését, az eddig szerzett tapasztalatok jók, köszönik a lakosság türelmét és együttműködését. Az óvoda és a bölcsőde ügyeleti jelleggel, a szabályok betartásával működik. Egy helyi termelő ismét nagy mennyiségű friss tojással lepte meg a szociális ellátórendszerben és a közigazgatásban dolgozókat. Május első és második hetében Sárbogárdon is országos szúrópróbaszerű tesztelést végeznek. Az érettségizőkhöz így szólt Sükösd Tamás polgármester:

– Srácok, tudom, hogy mindenki felkészült, ezt a vizsgát is sikerrel veszitek, hajrá!

A további települések helyzetjelentését ebben a cikkünkben találják.

A Városgondnokság folyamatosan dolgozik, hogy újraindulhasson az élet

Cser-Palkovics András hivatalos közösségi oldalán tett közzé egy videót hétfőn délelőtt, melyben körbejárta a város kulcsfontosságú területeit, ahol a Városgondnokság munkatársai töretlenül dolgoznak.

A játszótereken is folyamatosan zajlanak a munkálatok, és a polgármester reméli, hogy a gyermekek mihamarabb birtokba vehetik majd a birodalmukat. Az uszoda sajnos még jó ideig nem nyit ki, de ez remek alkalom arra, hogy megszépüljön. Valamint zajlik Székesfehérvár virágosítása is, és az Enthroners pálya korszerűsítése.

Játszóterek, virágosítás, karbantartások, strand, uszoda és Enthroners pálya. A Városgondnokság folyamatosan dolgozik, a kulcsterületeket most körbejártuk. 😊 Közzétette: Dr. Cser-Palkovics András – 2020. május 4., hétfő

Éjjeli fertőtlenítés

Városi szinten mintegy 200 darab buszmegállóban tisztították meg az üvegfelületeket, a kihelyezett padokat és szemeteseket is. A középiskolák esetén a bejáratok tág környékén is elvégezték a szükséges fertőtlenítési munkálatokat. Ebbe beletartoztak a padok, a szemetesek, a kilincsek és a korlátok.