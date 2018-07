A Honvédelmi Tábor elnevezés a Magyar Honvédség bejegyzett márkaneve

A mai nap nem jó, a Balatonon vagyunk, éppen átkelési gyakorlatot végzünk – közölte velünk a harcászati tényt egy habkönnyű hang derűsen a telefonban, amikor a találkozó időpontját egyeztetve a megadott számot feltárcsáztuk.

A hang gazdája, Vízinger Diána hadnagy, a 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred kommunikációs tisztje végül másnap délutánra jelentett le minket a hadműveletnek, így múlt kedden délután beléphettünk a tábor területére.

– Szóval tegnap a dunquerke-i partraszállást gyakorolták a Balatonon? – tettem föl személyes találkozásunkkor az első kérdést a fiatal katonanőkhöz nem szokott civil zavarával, ám a hadnagy asszony a telefonból már ismert könnyedséggel, csípőből válaszolta: – Igen, de most nem volt annyi áldozat.

Ollé, és még humora is van! A tudósító a maga részéről ezen a ponton le is tette a fegyvert a Magyar Honvédség előtt, és nagy érdeklődéssel fordult a téma, és a gyakorlótéren feladatokat teljesítő fiatalok felé.

Az idei 10 napos Honvédelmi Tábor egyébként július 16-án indult. Aznap a fiatalok a Malom utcában a Helyőrségtörténeti Emlékgyűjteménybe is ellátogattak, mivel a szervezők, az idei 170 éves jubileum alkalmából, egy kis hadtörténetet is be akartak csempészni a programok sorába. Kedden Balatonakarattyán járőrversenyeztek, amelynek részeként a már emlegetett partraszállási gyakorlaton a fiatalok az eredetivel egyező súlyú, de tömör gumiból készült gépkarabélyokat kaptak, és így, a fegyvert a víztől óvón a fejük fölé emelve kellett megoldaniuk a szakszerű vízi mozgást, illetve a partra jutást.

Ottjártunkkor a résztvevők a laktanya melletti gyakorlóterepen kisebb csoportokba rendeződve az álcázási technikákkal ismerkedtek éppen. Kicsivel korábban még az egymást fedező, tűzpárokban való mozgást gyakorolták, illetve a cikcakk, más néven farkasfog formációval ismerkedtek, ami a nagyobb csoportban, sík terepen való biztonságos mozgást teszi lehetővé. Mindemellett a délelőtt folyamán részt vettek még alaki foglalkozáson is. A táborozókat segítő hivatásosok többsége a katonai járművek árnyékába vonult vissza ott-­tartózkodásunk idejére, nyilatkozati engedély hiányában úgyis csupán szemezgethettünk volna egymással. Hiába no: ahol rend van, ott rend van.

A nyilatkozattételre kijelölt hadnagy, Baglyas Péter táborparancsnok azonban készséggel állt rendelkezésünkre. Elmondta: a tíz nap célja, hogy a középiskolás fiatalok megismerhessék a honvédség nyújtotta lehetőségeket, a foglalkozásokon keresztül a katonaélet mindennapjait –miközben egy kis honvédelmi nevelést is kapnak. Megtudtuk: a tábori foglalkozásokon elsajátítandó ismereteket úgy rendezték tematikus sorba, hogy a tábor végére a fiatalok, az addig megtanultak birtokában, komplex feladatok végrehajtására is képesek legyenek. 2016 óta, immár harmadik éve az ország számos laktanyájában szerveznek honvédelmi táborokat, és a székesfehérvári helyszínre is számos településről érkeztek már fiatalok. Farkas Bertel például Veresegyházról jött testvérével, Farkas Boglárkával együtt. Bertelnek ez a második, Boglárkának pedig a harmadik honvédelmi tábora, és amint a diáklány elmondta, nagyon jól érzi magát itt – bár távlati tervei között egyelőre nem szerepel, hogy katonai pályára lépjen.

A soroksári Palásti Milán, aki nagy rutinnal mozgott a többiek között, elmondta, rendvédelmi középiskolás, ez a tábor pedig egy kis szakmai jellegű kikapcsolódás a számára. A láthatóan igen felkészült rendvédelmi középiskolás nyilatkozó elárulta még: valódi fegyverek közelébe csupán az első napon kerültek, amikor a Helyőrségi Emlékgyűjteményben hatástalanított, modern fegyvereket vehettek kézbe. Ám ha e tábor során nem is, versenyeken Déwáth Anna Nóra kezében volt már igazi gépkarabély, amelyet a szolid ifjú hölgy profikat megszégyenítő idővel, 54 másodperc alatt szerel szét és rak össze.

Amit a táborlakók többsége a leginkább várt, az a romvárosi paintball volt. Erre a tábor utolsó napjainak egyikén, Újdörögdön került sor, ahol épületharcászati gyakorlatok céljából taktikai épületeket alakítottak ki. Mint Baglyas hadnagy táborvezetőtől megtudtuk, a tíznapos honvédelmi tábor zárásaként az újdörögdi nap az, ahol a táborlakó középiskolásoknak, az épületharcászat keretében, a korábban tanult ismeretek összességét kell a gyakorlatban is alkalmazniuk.

A Honvédelmi Tábor érdekessége még, hogy az országban több helyütt megszervezik, és a hadügyi tárca az elnevezést márkanévként 2016 augusztusában levédette. Így aki Honvédelmi Táborba engedi el gyermekét, az biztos lehet abban, hogy a Magyar Honvédségnél szolgálatot teljesítő profik kezeibe kerül. Akiknek még humoruk is van.