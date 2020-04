Hogyan érinti a veszélyhelyzet és a kijárási korlátozás a védőnői szolgálat tevékenységét?

Farkasné Vancsura Ildikó és Peszter Zsuzsanna védőnőt kérdeztük a nem mindennapi körülményekről.

Az országos veszélyhelyzet kihirdetését követően a településen megváltozott az élet. Sokan maszkot viselnek, a gyógyszertárban az ügyeleti ablakon át zajlik a kiszolgálás. Az orvosi rendelőben is óvintézkedéseket vezettek be. A váróteremben egyszerre maximum két fő tartózkodhat, s csak azokat fogadják, akik valóban súlyos tünetekkel érkeznek. Egyelőre nem végeznek jogosítvány alkalmassági vizsgálatokat, s nem adnak ki a közgyógyellátási igazolvány hosszabbítására vonatkozó gyógyszerigazolást sem. A fogászaton csak és kizárólag sürgősségi ellátást végeznek. A zöldségbolt házhozszállításra tért át. Az idősek ellátását is igyekeznek megoldani, hogy a veszélyeztetett korosztály tagjai, ha lehet, inkább maradjanak otthon.

A védőnői szolgálat az óvintézkedésekről közzétett tájékoztatója mellett arról is értesítette az érintetteket, hogy jelenleg csak előre egyeztetett időpontban lehetséges személyes találkozó, s leginkább telefonon vagy e-mailen lehet tanácsot kérni. Farkasné Vancsura Ildikó a település 2. számú körzetében tevékenykedik, hozzá tartozik a település egy része és az iskolai védőnői feladatok ellátása is. – Jelenleg nincs tanítás, ám a gyerekek szüleivel így is tartom a kapcsolatot. Telefonon, a különféle közösségi oldalakon keresztül igyekszem elérni a szülőket, s tájékoztatni őket a legfontosabb teendőkről. Emellett a következő hónapokban használt szakmai anyagokat készítem elő, s egyéb, iskola-egészségügyi dokumentumokkal foglalkozom.

Ildikó e-mailben elküldi például a státuszvizsgálati lapot az édesanyának, s minthogy személyes találkozásra nincs lehetőség, bízik abban, hogy így is pontos adatokat kap egy-egy gyerekről. Testhossz, testtömeg, fejkörfogat – ezeket az anyukák is meg tudják mérni. Öt várandós kismama tartozik a körzetébe, velük szorosabb kapcsolatban áll, ugyanis a kismamáknak havonta kötelező megjelenniük ellenőrző vizsgálaton. – Amit lehet, persze e-mailben, telefonon egyeztetünk – mondja Ildikó –, hiszen a fő cél, hogy a fertőzésveszélyt a minimumra csökkentsük.

Peszter Zsuzsanna tizenhat kismama legszebb hónapjait követi nyomon, remélhetőleg minden a legnagyobb rendben történik. A védőnő a kötelező vizsgálatokat a tanácsadóban végzi, az előírásoknak megfelelően köpenyt, kesztyűt, maszkot és védőszemüveget visel. A magzati szívhang meghallgatásán kívül ilyenkor ellenőrzi a haskörfogat változását, a testsúlygyarapodást, valamint a vérnyomást is.

A kettes számú körzet védőnője szomorkásan jegyzi meg, hogy eddig naponta tíz-tizenöt kilométert is tekert, hiszen kerékpárral kereste föl a családokat, most meg ül a szobában, a gép előtt. Hol telefonon, hol videóchaten vagy e-mailben értekezik az édesanyákkal, a babákat szinte nem is látja, kézbe sem foghatja. Nehéz otthonról ellátni ezt a rendkívül felelősségteljes feladatot, ugyanis minden gyermek más-más ütemben fejlődik.

– Az anyukák egyébként nagyon ügyesek és nagyon együttműködők, próbálják megérteni a helyzetet, s megvédeni magukat és a környezetükben élőket a fertőzéstől. A modern technológiák jelen helyzetben szükséges alkalmazása új lehetőséget ad a gondozottak még magasabb szintű ellátására, mert a szülőknek is nagyobb feladatuk van gyermekük fejlődésének nyomon követésében. Videókkal tudják megmutatni

a mindennapi fejlődést, sez nekünk nagyon nagy segítség.

Zsuzsi nemrég részt vett a Stefánia nyilvántartó rendszer online továbbképzésén, amelynek célja, hogy a védőnők még alaposabban megismerjék azt a programot, amit mindennapi munkájuk során használnak. Három éve ugyanis új módszertan szerint kell elvégezni a védőnői vizsgálatokat, s a leletek rögzítésében segít ez a rendszer. Számítógépen és telefonon egyaránt használható.

Zsuzsi védőnő hazavitte a tanácsadóban található műbabát, s azt tervezi, hogy rövid videókat készít arról, hogyan is kell helyesen tornáztatni egy csecsemőt. A mozgóképekkel azoknak a kismamáknak szeretne segíteni, akiknek kevesebb lehetőségük nyílik szakkönyvek vagy oktató kisfilmek elérésére. A védőnő ezen túl a helyi újság hasábjain, Fő az egészség! rovatban szakkönyveket, hasznos honlapcímeket is ajánl az érdeklődőknek.