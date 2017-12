Grecsó Krisztián új kötetét mutatta be Fehérváron

Megígérte, hogy az Anyám első süteménye című írást nem olvassa fel. Azt viszont igen, amelyik igazolja, hogy a kötet nem márquezi, és az alcímet – egy csendes kalendárium – is megmagyarázza.

Rögvest így is tett, merthogy rendhagyó módon felolvasással kezdődött az est, ahol Grecsó Krisztián Harminc év napsütés című könyvét mutatták be. (S valóban, amit hallunk, abból kiderül, hogy ennek a műnek nincs köze Gabriel Garcia Márquez Száz év magány című regényéhez.)

Mint a korábbi irodalmi találkozásokon, ezúttal is Czinki Ferenc kérdezte az írót.

Először is arról, hogy miként állt össze a kötet. Grecsó elmondta, hogy húsz éve ír tárcákat, amelyek a Nők Lapjában, az Élet és Irodalomban s napilapokban jelentek meg. Már egyetemistaként írt a Dél-Magyarországnak. Volt ott egy rovata is, és ha valaki megbuktatta az egyetemen, akkor a következő számba beleírta. Különös dialógus volt, jó játék. Korábban erősen szociografikus írásokban gondolkodott. Látleletről a periférián élőkről, elesettekről. Van egy álma egyébként, hogy végigjárja a Viharsarok azon településeit, ahol Féja Géza annak idején megfordult. Szóval lehetett volna szociografikus, lehetett volna egy másfajta, alteregós, Krúdy-szerű, mégse az lett, és családregény sem, noha a család visszatérő motívum. Grecsó úgy tekint ezekre a szövegekre, tárcanovellákra mint kis holdakra, amelyek a korábbi könyvek, a bolygók körül keringenek, kiegészítik azokat. Persze akként, hogy önmagukban is értelmesek. A nyitótörténet például a Mellettem elférsz zárlata is lehetne, ahogy a Harminc év napsütés a korábbi írói korszak lezárásának is tekinthető.

Alanyi történetek ezek, mindenekelőtt a család szemszögéből. Azzal együtt is, hogy miként az történni szokott az íróknál, írásnál: egy kicsit hazudik bennük. A család pedig kezd úgy emlékezni, ahogy a történetekben szerepel. Például az öccse is, a teljes érintettség magabiztosságával. Grecsó nem szokta leleplezni ezt, mint mondta, azzal takarózik, hogy nem a történetek teljes igazságtartalma a fontos, hanem az, hogy hitelesen jellemezzenek valakit. Egyébként ő is hajlamos rá, hogy elhitesse magával: valóban úgy történt, ahogy leírta. Meghatódik, és odáig képes elmenni, hogy elcsuklik a hangja, amikor felolvas. Ebből a szempontból nagyon érdekesek az olvasói levelek. Valaki például azt írta neki, biztosan azért hatódik meg, mert B1-vitamin-hiánya van. Megköszönte neki a hasznos felvilágosítást.

Szó esett a színházi munkákról is. Grecsó Krisztián szeret kikacsintani másfele. A Pál utcai fiúk adaptációja például nagy, megterhelő munka volt. Mint mondta, látta a fehérvári előadást, és nagyon tetszett neki. Más kérdés, hogy amikor csinálták az átiratot, már kezdett besokallni, és bizony jólesett visszatérni ismét az íráshoz.

Szóba került a Jelmezbál című könyv is. Grecsó „bevallotta”, elszúrták a kiadást, mégpedig a fülszöveget, mert megtévesztették az olvasókat. Nem állnak össze ugyanis a történetek egységes egésszé. Dés László meg is jegyezte, Krisztián, olyan ez a könyv, mint egy félbemaradt szeretkezés. Ennél sokkal durvábban fogalmazott, de a lényege ez volt. Mindenesetre úgy tervezi, hogy nagy erőkkel visszatér a regényíráshoz, és a Jelmezbál jelentősebb szereplői kapnak egy-egy önálló kötetet. Ismét lesz tehát egy naprendszer, újabb kis holdakkal. S hogy miért nem írt még a gimnáziumi éveiről? Talán azért, mert Ottlik Géza remekműve, az Iskola a határon túl jó ebben a műfajban, olyat úgyse tudna írni. Egyszer talán mégis megpróbálja majd feldolgozni azokat az éveket, mert nagyon fontos időszak volt az életében.