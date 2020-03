Fehérváron nincs fertőzött személy, a városvezetés további intézkedéseket vezetett be

A kialakult helyzet miatt az eddig bevezetett szigorításokon, szabályokon túl az operatív törzs irányelveit követve további intézkedéseket léptetett életbe a fehérvári városvezetés. Cser-Palkovics András polgármester pedig kijelentette: nincs fertőzött személy Fehérváron.

Szünetel a jegyváltás

A tömegközlekedők életében jelentős változások lesznek hétfőtől. A busztársaság és a város megállapodásának értelmében jövő héttől Székesfehérváron megszűnik az első ajtós felszállás kötelezettsége, az utasok bármelyik ajtót igénybe vehetik. Emellett az autóbuszon történő jegyváltás is átmenetileg szünetel, a sofőrök és az utazóközönség védelme érdekében.

Hatósági házi karantén

Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatása szerint megvan az első olyan, fehérvári lakcímmel rendelkező ember, aki hatósági házi karantén alá esik. Fontos kiemelni, ez nem azt jelenti, hogy beteg lenne az illető, tünetei ugyanis nincsenek. Ezen személyről az önkormányzat értesítést kapott, és a szükséges intézkedéseket megtette. Az érintett ellátására az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központot, valamint a Kríziskezelő Központot jelölték ki. Mint megtudtuk, továbbra sem érkezett az önkormányzat felé olyan tájékoztatás, amely szerint Székesfehérváron koronavírusos beteg személy lenne. A bevezetett intézkedések a járvány tömeges elterjedésének megelőzését szolgálják.

Fellépnek a rémhírek és a terjesztőik ellen is

A közösségi oldalakon terjedő rémhírek terjesztése ellen szigorú szankciókkal lép fel a városvezetés, ugyanis egyre több online felületre kerülnek fel valóságalapot nélkülöző hírek, melyek a nyugalom és a közrend megzavarására alkalmasak. „Nyomatékosan felhívom a figyelmet arra, hogy a következő időszakban az önkormányzat minden rém- vagy álhír terjesztője ellen – tekintet nélkül a hír terjesztésének formájára – hivatalból el fog járni!” – olvasható a közleményben.

Változó ügyfélfogadás

A pénteki döntés szerint az önkormányzat felfüggeszti a személyes látogató-, ügyfélforgalommal járó tevékenységeket a Szent István Király Múzeumban, a Városi Levéltár és Kutatóintézetben, valamint a Vörösmarty Mihály Könyvtárban. Továbbá bezárásra kerül az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok fő jégpályája is. A polgármesteri hivatal a hét minden napján elérhető telefonon és elektronikus úton egyaránt, de személyes ügyintézésre kizárólag szerdán és pénteken van lehetőség. Az ügyféltérben egyidejűleg maximum 10 fő tartózkodhat. Az ügyfélfogadás rendjéről a városi honlapon találnak részletes tájékoztatást.

Korlátozott ügyfélszolgálatok

A városi szolgáltatók ügyfélszolgálatai is korlátozódnak. Érdemes előzetesen elektronikus úton vagy telefonon tájékozódni, kapcsolatba lépni az érintett szolgáltatóval. Városszerte tájékoztató anyagok kerülnek ki, információt és segítséget adva mindenkinek. Emellett éjjel-nappal elérhető országos ügyeleti központ is működik, a 06-80-277-455, illetve a 0680-277-456 ingyenesen hívható telefonszámokon, valamint a [email protected] címen is kérhetnek információt a témával kapcsolatban.

A segélyszervezet is leállt

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fejér megyei csoportja is közleményt adott ki, hogy tudassa mind az adakozókkal, mind a kérelmezőkkel, hogy a vírus terjedése megakadályozásának, illetve lassításának érdekében korlátozó intézkedéseket vezetnek be. A központból kapott utasítás alapján a tegnap délutántól már nem fogadnak adományokat és nem szolgálnak ki kérelmezőket a szokott helyeken. Nem lesz sem zsíroskenyér- és teaosztás, és átmenetileg szünetel a bútor-, illetve ruhanemű-átvétel és -kiadás is. Kerémi Tibortól, a Fejér megyei csoport vezetőjétől tudtuk meg az információkat, aki azt is megemlítette, hogy az oly sok embert segítő aktivisták éppen a vírus által legveszélyeztetettebb csoportba tartoznak, ugyanis 76,4 év az átlagéletkor.

Az adóhatóság felkészült

A NAV az online ügyintézés előtérbe helyezésével kívánja csökkenteni az ügyféltérben sorban állók számát. Tegnap kiadott közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal úgy fogalmazott, hogy személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az adóügyek intézése. A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak egyébként is kötelező az elektronikus út, a magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel. Aki nem akar vagy nem tud számítógéppel, illetve okoseszközzel ügyeket intézni a NAV-nál, de bemenni sem szeretne a zsúfolt váróba, annak számára kényelmes és gyors megoldást jelenthet a telefonos ügyfélszolgálat is. A NAV-nál már jó ideje csaknem minden ügy online is intézhető, amihez a magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük, vagyis egy ügyfélkapus regisztrációra, e-személyi igazolványra és telefonos azonosításra. A vállalkozások az eBEV-en keresztül küldhetik be adóbevallásukat, és nyomon követhetik befizetéseiket. Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás a NAV álláspontja szerint jelentősen gyorsítja a kommunikációt az ügyfél és a hivatalok között.