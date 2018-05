Ferencz Orsolya eszmetörténeti előadása a különböző korszakokról

A jelenben kell jól dönteni, hogy a jövő szép legyen. Vakvilágba vezet az út, ha nem ismerjük múltunkat. Európai eszmetörténeti előadást tartott a hét elején Ferencz Orsolya a Szent István Művelődési Házban.

Ferencz Orsolya űrkutató. Ebben az írásban Világok harca című, Fehérváron debütáló elő­adását foglaljuk össze. – Nem vindikálom magamnak a jogot, hogy ez az előadás egy kinyilatkoztatás, sokkal inkább beszélgetés – mondta, mintegy bevezetésképpen.

– Az ember mögött az eszmék állnak. Az embert az agya, a lelke, a vallott hitei és nézetei irányítják – vágott a közepébe Ferencz Orsolya, majd e kitétel után, a Krisztus utáni 33. évbe forgatta vissza a naptárt.

Kereszténység

– Ekkor alakult meg a keresztény egyház, ez az egész bolygó számára döbbenetesen fontos pillanat volt – fogalmazott.

Mint mondta, a magas kultúrájú lakott területeket, a Mediterráneumot, vagyis a Földközi-­tenger térségét hamar magába integrálta a kereszténység. S hogy a történelem hosszú szám­egyenesén mondandója végére eljusson egészen napjainkig, itt nagyot ugrott az időben előre.

– A 14. században valami furcsaság indult el a keresztény világ központjának számító Európában – mondta. Az előadó szerint a reneszánszban megjelenő emberközpontú képzőművészet szimbolikus jelentőségű. Korábban az Isten-központú művészet dominált. Vagyis ekkor mintegy felkerült Isten mellé az ember. Igazán jellemzővé vált az emberi test ábrázolása és a portrék. Ferencz Orsolya úgy gondolja, hogy a reneszánsz művészet bár keresztény maradt, a kereszténység előtti idők szellemiségéhez nyúlt vissza.

Időben kicsit a mához közelebb jutva – 500 évvel ezelőttre mutatva – a reformációt boncolgatta az előadó. – Ekkor vált szokássá annak megkérdőjelezése, hogy léteznek abszolút igazságok – jelentette ki.

Emberközpontúság

Ezzel egyszerre jelent meg erőteljesen a ráció, s a gondolkodásba befészkelte magát ama gondolat, hogy minden viszonylagos. A polgárosodással elindult az a folyamat is, amely inkább a földi élet boldogságáról szól, semmint az örökkévalóságról. Az előadó ugyanakkor kimondta azt is, hogy a korabeli, az elvektől elszakadt katolicizmus váltotta ki a reformációt.

A humanizmusról szólva úgy fogalmazott, hogy annak nem az emberszeretethez, hanem az emberközpontúsághoz van köze, amely az egyénre és az anyagi, a földi világra koncentrál. – A humanizmus életidegen, barbár vérözön forrása – fogalmazott aztán ellentmondást nem tűrően a kutató. – Elindult az én forradalma, az önmegvalósítás – tette még hozzá.

Változik és fejlődik

A humanizmus és a reneszánsz alapján kialakuló felvilágosodásra térve előbb e korszak elnevezését elemezte.

– A terminológia neve determinálja a gondolatot – mondta Ferencz Orsolya. Szavaiból kiérződött, szerinte ennek a korszaknak túlontúl is jó a reklámja, a marketingje.

Az előadó – a korszakalkotó eszméket sorolva kifejtette: nem ért egyet azzal a gyakran hangoztatott, alapigazságként exponált tézissel, hogy minden változik, s egyúttal fejlődik is. Ferencz Orsolya korántsem látja bizonyítottnak, hogy a világ és a történelem folyása lineáris és progresszív, így a fejlődést sem tarthatja magától értetődőnek.

Az előadó úgy gondolja, a felvilágosodás toleranciát és türelmet hirdetve elutasította az úgynevezett „vallási fanatizmust”, ami pedig nem más, mint meggyőződéssel teljes hit.

Ordas eszmék

Ferencz Orsolya az eddigieknél is sokkal erőteljesebb kritikával illette a 18. századi francia forradalom hírhedt figuráit, a felvilágosodás eszméit zászlajára tűző jakobinus diktatúrát, amely a terrort – ad absurdum – erényként állította be.

– A jakobinusok kijelentették, hogy nincs Isten – mondta, s hozzátette, ez volt az a pillanat, amikor Isten lezuhant az ember mellől.

Ferencz Orsolya gondolati közösséget, eszmei együvé tartozást érzékel a jakobinusok és az 1848-as Kommunista Kiáltvány között. Az előadó nem taglalta a kommunizmus és a nemzetiszocializmus egy tőről fakadó ordas eszméit, hanem előreugrott száz évet: véleménye szerint a világégések után, amíg Európa keleti részén a kommunizmus uralkodott, nyugaton is terjedtek diktatórikus eszmék!

– Mindaz, amit a jakobinusok, illetve előtte már a felvilágosodás megfogalmazott, újra és újra utat keres és utat tör magának: egy új diktatúra született, a liberalizmus diktatúrája – mondott ki egy bizonyára sok vitát generáló gondolatot az előadó. – Ezt biztos, hogy máshol nem nagyon szokták hallani – reflektált önmagára is.

Ferencz Orsolya a kritikával illetett eszmék és korszakok azonosságát elsősorban emberközpontúságukban, hedonizmusukban és istennélküliségükben látja. Eszmetörténeti előadását azzal zárta, hogy éppen ezt az istennélküliséget kell visszafordítani, máskülönben Európa nem tud majd ellenállni a küszöbön álló iszlám térhódításnak.