Díszpolgársággal honorálták, szeretettel köszöntötték Temesszentandrási Györgyöt

Negyvennyolc év után vonult nyugdíjba Alcsútdoboz és Tabajd háziorvosa, Temesszentandrási György. Bensőséges ünnepség keretében Tóth Erika polgármester nyújtotta át a díszpolgári címet az önkormányzat nevében.

A sportcsarnok megtelt a nyugdíjba vonuló orvos és asszisztense köszöntésére, nagyon készült mindenki. Temesszent­andrási György népszerűsége mindkét településen töretlen, Tabajdon már korábban megítélte az önkormányzat a díszpolgári címet az orvosnak, három és fél cikluson át vezette a települést társadalmi megbízatású polgármesterként. A doktor mellett negyvenöt éven át dolgozó szakasszisztens, a tabajdi Rácz Sándorné Adancsek Éva szintén nyugdíjba vonult, őt az önkormányzat Alcsútdoboz Községért kitüntetésben részesítette. Éva asszony első és egyetlen munkahelye volt e nővéri állás. Itt az „egészségügyi hűség” a jellemző, évtizedeket dolgozott az orvos mellett a dobozi Nagy Istvánné Ilona nővér és az alcsúti Ángyás Tiborné Eszter védőnő, nyugdíjukig.

„A doktor bácsi áldott aranyember, világító, nyugodt szemei kékek” – írta Kosztolányi híres versében, s ez a pár sor roppantul illik Temesszent­andrási doktorra. Pedig nem volt bácsi érkezésekor, fiatal szakemberként választotta tudatosan a vidéki orvoslétet. A gyógyítás mellett szívesen beszélgetett az idősekkel, régi korok tanúival olyasmiről is, amiről a szocializmusban hallgattak. Ő még „elcsípte” az 1800-as évek végén született korosztályt, amelyik visszapillantott a mindennapokra és a történelmi viszontagságokra. Tabajd a szabad paraszti életet őrizte hosszan tartón, Alcsútdoboz a Habsburg József nádori emlékeket és a városban dolgozó igyekvők, de el nem költözők életformáját hozta inkább. S Temes doki, mert így hívták, szeretettel, sosem tiszteletlenül jószerivel az első páciensei déd- és ükunokáit is gyógyította mostanára, megismerte a családok testi betegségeit, lelki terheit és örömeit egyaránt.

– Minden embert meg kell becsülni, alapvető értékként ezt hoztam otthonról – mondja meghatottan, ha szüleiről szól. – Ezért is indultam az orvosi pálya irányába, mert a segítés, a mások tisztelete errefelé irányított – teszi hozzá. Nyolcan voltak testvérek, ketten orvosok lettek, van két közgazdász s egy katolikus pap öccse is – mindenki tanult.

– Édesapám 1945 előtt, fiatal mérnökként a munkásokkal is jó kapcsolatot ápolt, 1938 körül olykor megszólták ezért. A háború után pedig azt vette rossz néven tőle a hatalom, hogy hitét megtartotta, mindannyian ott ültünk vasárnaponként a templomban. A kommunizmusban sem gazsulált, nem állt be a sorba – idézi a sorsát meghatározó időket és az értékrendet.

– Néhány év után éreztem a helyemen, hogy én el nem megyek innen, csak ha visznek – tekint vissza az ifjú orvos és apa időszakára. Alcsútdobozon járt az általános iskolába három fia, a legidősebb, György szintén orvos lett, diplomás a másik kettő is, feleségével később elváltak útjaik. Párjával, Máriával tizenöt éve élnek Tabajdon, a falu legöregebb házában, mert a helytörténet és a népi hagyományok is a gyógyítás elhivatottsága mellé járultak.

Polgármesterként meghívta a neves építész Makovecz Imrét, aki egy tabajdi testületi ülésen terítette ki a község régi térképét, a 13. századból származtatható település ófalusi nyomait dokumentálandó. Így Temesszentandrási doktor vélhetően nem is egy, hanem a falu két legöregebb házát vette meg, újíttatta fel, s rendezte be a népi építészet és lakásbelső stílusában!

Az alcsútdobozi ünnepségen is a személyesség domborodott ki. Az Echo ka­ma­rakórusban maga Tóth Erika polgármester is énekelt, a tanárnő, Gulyás Györgyné a népi verselés modorában írta meg az orvos és a nővér életútját, benne a doktor Skodájával, amelyik immár oldtimerként bukkant fel az utcákon. Mészáros János Elek előadóművész meghatottan köszönte meg a családok nevében az áldozatkészségét, s énekelt, szívhez szólón. A Mustármag együttes a katolikusok kis kórusaként dalolt, s a hatéves Farkas Károlyka magas szintű énektudásával, édesapja gitárkíséretében csalt könnyeket mindenki szemébe – a kisfiú alig egyévesen vesztette el édesanyját. S persze, ahogy falun illik, házi süteményekkel, szíveslátással zárták immáron díszpolgár doktorukkal a találkozót a köszöntők. Utóbbiak sejtik, még nem zárul be tán egészen a doktor ajtaja, ha bekopognak hozzá hirtelen láz esetén receptért.