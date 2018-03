A hagyományos megemlékezés mellett átadták a felújított konyhát Dégen

A tavasz az újjászületés jelképe: ebben a szellemben telt március 14-e a dégi lakosok számára.

Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Széchenyi István és Görgey Artúr fotói köszöntek vissza az általános iskola színháztermének falairól március 14-én. Itt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit először az iskola ötödik osztályos tanulói idézték fel, tanáruk, Marekkelné Kovács Judit segítségével.

– A tavasz a szerelem, a szabadság és az újjászületés, azaz számos olyan dolog jelképe, amelynek a részeseivé válva az emlékeket örökre a szívünkbe zárjuk. Így van ez az egész nemzetet érintő eseményekkel, így az 1848–49-es forradalommal és szabadságharccal is: hatással van ránk, még akkor is, ha nem éltünk abban a világban – emelte ki beszédében Varga Gábor országgyűlési képviselő.

A forradalmi hangulatot a Lázár Melinda által vezetett Búzavirág Népdalkör, valamint az Imre Bálintné vezette iskolai kórus idézte meg: ők toborzódalokat és Kossuth-nótákat adtak elő. A megemlékezések sorát az általános iskola néptán­c­csoportjának előadása zárta, őket Marton János készítette fel.

Azonban március 14-én nem csak az iskola falai öltöztek trikolórba: a Bóbita Óvoda konyhai bejárata is háromszínű szalagot kapott, hiszen a megemlékezést követően a felújított konyhát is átadták.

– Ha szakács leszek, fejemre nagy sapkát teszek – szavalták a Katica csoport növendékei, és az alkalomhoz illően fel is öltöztek a fehér viseletbe. Őket Németh Levente tanuló követte, aki a Csalafinta palacsinta című verset szavalta el.

Nőtt az alapterület is

– A régi főzőkonyha megérett már a felújításra. A beruházás 59,7 millió forintból valósult meg, ehhez 39,8 millió forint állami támogatást kaptunk. A konyha teljesen megújult: a helyiségek, az eszközök, a konyhagépek, a gépészet és a burkolatok mind újak, nőtt az alapterület is – hangsúlyozta beszédében Gárdonyi Sándorné polgármester, aki köszönetét fejezte ki a kivitelezőknek, segítőknek, támogatóknak, valamint a falu lakosainak a türelemért.

A beszédeket és a megszentelést követően a szalagot Gárdonyi Sándorné polgármester és Varga Gábor országgyűlési képviselő vágta át. A helyszíni bejárás keretében a település lakosai megcsodálhatták az új helyiségeket, eszközöket.