Fejér megyei összefogás egy csángóföldi családért

Az elmúlt év őszén, egy éjjel a csángóföldi magyar tanárnő, Sarca Felícia családi háza a tűz martaléka lett. Rajta és családján igyekszik segíteni egy megyei összefogás.

Felícia a moldvai csángó faluban, Külsőrekecsinben él 11 éves kislányával és férjével. Nagyfi uk Angliában, egy konyhán dolgozik.

Felícia a szomszédos település, Csíkfalu általános iskolájának tanítónője, szabad idejében a falu gyermekeinek tanít magyar nyelvet, férje építkezéseken vállal alkalmi munkát. Október 4-én a család háza egy tűzeset következtében teljesen megsemmisült. A szakértői vélemény szerint a kémény meghibásodása miatt keletkezett a tűz, ami felrobbantotta a gázpalackot is. A ház újjáépítése tavasszal kezdődhet el, jelenleg a család a polgármester felajánlásának köszönhetően egy kétszobás, eredetileg fürdőszoba nélküli, korábban boltként működő házrészt bérelhet.

A Baptista Szeretetszolgálat eddig 300 ezer forint rendkívüli segéllyel támogatta Felíciát, abból sikerült fürdőszobával bővíteni a család átmeneti otthonát. A tűzben a család teljes vagyona megsemmisült, mindenük tönkrement, így ezek pótlásához is segítségre szorulnak. Nagy szükségük van hálószobai és konyhai bútorokra, a háztartáshoz szükséges felszerelésekre, konyhai eszközökre,

mosógépre, tűzhelyre, edényekre, háztartási textíliákra, valamint a ház újjáépítéséhez szükséges eszközökre és nyersanyagra.

Seregélyesen, az általános iskolában pénteken délig folytatják az akciót, amelynek nyomán televíziót, bojlert, egy ágyat, háztartási eszközöket, ruhaneműt és tartós élelmiszert sikerült már eddig is gyűjteni. Sajtos József igazgató elmondta, náluk mindig nagy visszhangja van az ilyen kéréseknek, hagyománya az adományozásnak. A velencei és a pákozdi könyvtárak olyan könyveket adtak, amelyeket látogatóik nagy része már olvasott, és amelyek cseréjét amúgy is tervezték, de Pákozdon például egy 30 kötetes, értékes, vadonatúj sorozatot is felajánlottak.

Egy éve az erdélyi Kommandó általános iskolája égett le, a segítség országos léptékű volt, Fejér megye akkor is az elsők között lépett a legmagasabban fekvő magyar ajkú falu érdekében. Nagy György velencei vállalkozó akkor egy teherautót ajánlott fel a segélyek eljuttatása érdekében, az út költségeit is állta. Ezt most Csángóföld érdekében megismétli, sőt, bútorokat is küld Külsőrekecsinbe. A szállítmány rövidesen a Seregélyesi Baptista Általános Iskolától indul útnak. A gyűjtés folytatódik, mert március közepén egy újabb autót terveznek megpakolni a segélyszervezet munkatársai, akik a nyáron az építkezésnél is segítenek.

Leginkább pénzadományokra volna szükség, amiből építőanyagot vásárolhatnak Felíciáék. Külsőrekecsin lakossága a moldvai csángó nyelvet beszéli, a helyiek nagyrészt földművelésből élnek, anyagi helyzetük igen szerény. Jellemző, hogy csak a főút járható személygépkocsival, a többi úton csak nehézkesen, szekérrel vagy terepjáróval lehet közlekedni. Megszokott kép, amikor a helyiek lovak helyett a szekér elé teheneket fognak.