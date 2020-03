Csákberény: egy hely, ahol tényleg minden rendben van

Szokták mondani: az a hír, ha valahol botrány van, feszültség, elégedetlenség. Most azonban Fejér megye egyik nyugodt gyöngyszemét, a csákberényi kisiskola és az óvoda szimbiózisát mutatjuk be.

Ez az a település, ahol rendületlenül hisznek abban, hogy a saját óvodának és iskolának fontos szerepe van a fiatalok későbbi helyben maradásában. Abban, hogy szülőfalujukban alapítanak családot. A mai iskola a katolikusok épületében működik, amelyet a rendszerváltás idején újítottak fel, majd bővítettek

ki, hogy az akkor még nyolc osztály rendben elférjen benne.

Ám a felsősök már nem élvezhették az új iskola előnyeit, mert a 2000-es évek közepén az összevonások révén átkerültek előbb Mórra, majd kis kitérő után Csókakőre. Ma is odajárnak a felsős csákberényi diákok. Ám az alsó tagozatot nem engedte megszüntetni a település vezetése. És hogy jól döntött, azt bizonyítja az is, az óvodából kikerülő gyerekek szinte mindegyike a falu szívében található iskolában kezdi meg tanulmányait.

A négy alsós osztályba jelenleg harminc kisdiák jár, akik a közismereti tantárgyakat külön, a készségtárgyakat közösen tanulják. – A rendszer ebben a formában jól működik, sőt egy ének- vagy test­nevelésórán a nagyobb létszám inkább előny, mint hátrány – állapította meg Brunnerné Nemes Gyöngyi, az iskolai munkaközösség vezetője. A titulus apró magyarázatra szorul: a csákberényi iskola jelenleg a csókakői Nádasdy Általános Iskola telephelyeként működik, amely viszont a móri Radnóti Miklós Általános Iskola tagintézménye.

Ez az oka, hogy Csákberényben nincs külön igazgatói poszt. Brunnerné hangsúlyozta, az, hogy az intézmény fennmaradhatott, elsősorban a polgármester, Vécsei László érdeme, aki mindenképpen szerette volna, hogy a kicsik helyben tanulhassanak.

A gyerekeknek pedig nincs okuk panaszra: a légkör családias, minden gyermekre jut idejük a tanítóknak. Az iskola épülete modern, jól felszerelt, és olyan szolgáltatások igénybevételére is lehetőséget nyújt, mint hitoktatás, zeneiskolai oktatás, gyógytestnevelés, egyéni fejlesztés, de dzsúdót is lehet választani. És akkor a csodálatos vértesaljai környezetet, az egészséges levegőt még nem említettük.

A környezet, ha lehet, még szebb az óvodában, amelynek tágas udvarán szülői összefogással egy mezítlábas ösvény is létesült – mindegyik keretében más-más természetes anyagon gyalogolhatnak át a kicsik. Az intézmény teljes kihasználtsággal működik, hiszen a két csoportba 49 gyermek jár.

Az ovi 1971-ben nyitotta meg kapuját az apróságok előtt, majd szép lassan fejlődött, bővült, szépült. 2016-ban újították fel a főzőkonyháját. Amíg az iskola csak telephely, addig a Vértesalja Óvoda székhelye Csákberény, amelyhez a csókakői Mesevár Óvoda is tartozik. Amennyire Sáfrán Andrásné óvodavezető tudja, a helyi gyerekek mindegyike hozzájuk jár, amire méltán lehet büszke az intézmény, amelynek pedagógiai programja a hagyományőrzésre épül. – Ez számtalan olyan tevékenységre ad módot és lehetőséget, amellyel a gyerekeknek praktikus tudást is adhatunk, de a mentális képességeiket is jól tudjuk fejleszteni.

Arról, hogy ezt eredményesen tesszük, az iskolából is kapunk pozitív visszajelzéseket – árulta el Sáfránné.

Ennek jegyében számos programot szerveznek a kicsiknek az év folyamán nemcsak helyben, de akár többször is buszra szállnak a tanévben egy-egy előadás vagy kirándulás kedvéért.

Ugyanakkor olyan lehetőségek közül is választhatnak a szülők, mint az angol, a hit­oktatás vagy a szenzomotoros torna. Az iskolai beiratkozás még nem történt meg az idén, de úgy tűnik, a tizenkét nagycsoportos közül tíz helyben jár majd iskolába is. Ez jól tükrözi a két intézmény szoros együttműködését, me­lyeket a csákberényi önkormányzat is maximálisan támogat.