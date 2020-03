Bölcsőde épülhet Maroshegyen – Sajtótájékoztatón számoltak be a kivitelezésről

Sajtótájékoztató keretében számoltak be a Maroshegy városrészen épülő bölcsőde terveiről, kivitelezéséről.

Mint már korábban lapunk is hírt adott róla, Székesfehérvár önkormányzata 1,15 milliárd forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott az „Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben” című projekt keretein belül. A pályázat a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítását és az ellátási forma által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését célozza meg, ezáltal hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

Az új intézmény létrehozása javítja a megyeszékhely bölcsődéinek területi elosztását, tehermentesítve ezzel a város belső, központi területén és környezetében elhelyezkedő, már meglévő bölcsődéket. A fejlesztési elképzelések szerint az új bölcsőde létesítésével ötvenhat férőhely kialakítására lesz lehetőség, négy 14 fős csoportra elosztva.

Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatóján hangsúlyozta, mindig örömteli esemény a város életében, amikor egy új intézmény létrehozásáról számolhatnak be, különösen akkor, ha gyermekekről van szó.

Maroshegy folyamatosan gyarapodó lakosságszámához igazodva a város igyekszik kiszolgálni a növekvő igényeket.

– Ez a beruházás egy plusz lehetőség a kormány részéről, hiszen az eredeti keretrendszerbe nem tartozott bele ez az összeg. Később jött a lehetőség, hogy erre is tudunk pénzt fordítani. Azt látjuk, hogy ha van olyan városrész, ahol nagy igény van kisgyermekek intézményesített elhelyezésére, akkor Maroshegy ebben kiemelkedik. A bölcsődék vonatkozásában kimondható, ma az igényeknek megfelelő számú férőhelyünk van. Emellett látható, hogy az igények növekednek, így muszáj bővítésben gondolkodni. Ezért is örültünk ennek a lehetőségnek, hiszen mire az intézmény felépül, addigra erre a férőhelyszámra egészen biztosan szükség lesz – mondta beszédében Székesfehérvár polgármestere.

Törő Gábor országgyűlési képviselő szintén kiemelte, egy-egy városrész fejlődése, fejlesztése mindig nagy öröm, főleg, ha ebből a kisgyermekek és a szülők is profitálhatnak, hiszen a fejlesztés lehetőséget ad arra, hogy a szülők visszatérjenek a munka világába. – Székesfehérvár szélén az Úrhidai úton olyan helyen lesz a bölcsőde, ahová akár vidéki kistelepülésekről is be tudják hozni a gyerekeket. Fontos, hogy a megyeszékhely olyan bölcsődét tud fenntartani, amely a későbbiekben a székesfehérváriak mellett a környékbeli lakosok életét is megkönnyítheti – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Brájer Éva önkormányzati képviselő elmondta, egy 2006-os döntés nyomán Maroshegyen az úgynevezett Harmatosvölgy magánberuházás zajlik. A területen kijelölt 300 telekből eddig körülbelül 150 épült be, így a jövőben még várhatóan bővül a városrész lakosságszáma. – A nagy lélekszámú Maroshegy fejlődése intenzíven folyik, éppen ezért nagy szükség van a bölcsődei ellátásra. Nem bánom, hogy nem egy hatalmas intézmény jön létre, hiszen a pici gyermekek számára fontos az intimebb, családias légkör – folytatta Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője.

2022. december 31-ig kell megvalósítani a beruházást. A döntés nyomán a tervezés, az engedélyezés és a közbeszerzési eljárás folyamata is megindulhat a közeljövőben.