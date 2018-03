Sokszínű koncert a hazai pályán – Mészáros János Elek márciusi ajándéka Bicskén

Kétszer is megtöltötte a művelődési ház nagytermét egy napon Mészáros János Elek koncertje. A helyiek kedves énekese a kárpátaljai Nagy Anikóval együtt dalolt.

Az alcsútdobozi Mészáros János Elek ötödik éve ad nőnapi koncertet Bicskén. Mivel olyan sok az érdeklődő, délután a nyugdíjasokat hívják először, kora este pedig a többieket – természetesen nem válogatnak kor szerint a belépéskor.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A tehetségkutatón győztes agrármérnök missziót is teljesít fellépéseivel, református presbiterként (is) sok egyházközség jótékonysági hangversenyéhez járul hozzá művészetével. magyarságáról őszintén tesz zenei vallomást. Sokat hívják a határon túli magyarok, Erdélyben, Kárpátalján gyakori vendég. És Magyarország keleti megyéibe is szívesen jár, arrafelé jobban megélik érzelmeiket az embereket, mondja.

Számos zenei műfajban otthon van a magánénekes. A bicskei koncerten elsőként hazafias dalokkal fogalmazta meg művészi ars poeticáját. Nem maradhatott el az Ott, ahol zúg az a négy folyó, a Honfoglalás betétdala és természetesen a Bánk bán-ária. Nagy Anikó látványos öltözéke is ezt az emelkedett hangulatot tükrözte – a nóta- és dalénekesnő az előző generációk dalait adja elő, sok fiatalnak is szívhez szólón.

A megható repertoárt viccekkel, anekdotákkal fűszerezte Mészáros János Elek, külföldi musicalek, örökzöld magyar slágerek társaságában.