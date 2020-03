A végéhez közeledik a Blahalouisiana zenekar aktuális turnéja

Hamarosan véget ér a fehérvári kötődésű Blahalouisiana zenekar aktuális turnéja, az idei meglepetésük pedig egy, a városban forgatott videóklip lehet.

A 2012-ben, Székesfehérváron alakult zenekar az elmúlt nyolc évben igen magas szintre jutott a hazai könnyűzenei életben: számos jelentős fesztiválon és koncerthelyszínen felléptek már, s rajongótáboruk is megtöbbszöröződött. Az öt zenész fiú – Jancsó Gábor, Mózner László, Szajkó András, Pénzes Máté, Juhász Ádám – mellett meghatározó az énekesnő, Schoblocher Barbara személye, aki természetes bájával, nőiességével és fülbemászó hangjával veszi le a lábáról a közönséget. Vele beszélgettünk, először is arról, hogyan alakult tavaly kiadott harmadik, Minden rendben című lemezük turnéja, amelynek utolsó állomása Budapesten a Barba Negra lesz március 20-án.

– Több mint tizenöt vidéki helyszínre sikerült elvinnünk az új lemezt. A közönség részéről nagyon jó volt a fogadtatás, nehéz objektíven nézni, de a kedvencekről a Youtube, illetve a Spotify statisztikái árulkodnak. A Nekem ez nem elég és a Nem vagyok egyedül című dalok jelentek meg először, tehát ezeknek hosszabb kifutási idő jutott, az egyik legerősebb számnak pedig a Testemnek ha engedemet éreztük, amihez klip is készült. Meglepetésre azonban közönségkedvenc lett az egyik angol dal, a Let them slide away. Hozzám az Engem is szélből font áll a legközelebb, mert zeneileg, hangzásban ez adja vissza a legjobban azt, amit a lemezfelvétel alatt éreztünk.

A Minden rendbent tartjátok az eddigi legteljesebb albumnak. Van-e már ötlet a folytatásra?

– A harmadik lemezzel való­ban nagyon elégedettek vagyunk, s én személy szerint igencsak kötődöm hozzá érzelmileg. Az egész folyamat, a felvétel – amelyet egy Prága melletti Sono Recordsban készítettünk, teljesen analóg technikával – erős lelki összefonódással járt, s ezt nagyon élveztük. Érdekes belegondolni, hogy innen merre haladunk tovább. Elég sok mindenből tudunk azonban táplálkozni, és kísérletezni is szeretünk. Keresgéljük majd azt az új hangot, ami még jól áll nekünk, illetve az üzenet is fontos, de egyelőre tényleg csak az ötletelés kezdődött meg. A Minden rendben felvételekor egyébként maradtak olyan ötletek, amik arra a lemezre nem fértek rá. Lehet, hogy ezeket is újragondoljuk. Várhatóan 2021 elején vesszük fel a dalokat, de még ez az időpont is változhat.

Külföldön is többfelé megfordultatok már. Van-e most koncertidőpont a naptárban, illetve mennyire komolyan terveztek fellépéseket?

– Nyitva tartjuk ezeket a kapukat, de elsősorban arra koncentrálunk, hogy a hazai közönségbázisunkat megerősítsük és növeljük. Külföldön zenélni nagy élmény, az eddigi legkülönlegesebb turné pedig 2018-ban volt Oroszországban. Nem gondolom azonban, hogy azon a hatalmas piacon nekünk igazi lehetőségünk volna. Inkább a Benelux államokban vagy Németországban lehetnek vevők erre a zenei stílusra. Konkrét időpontunk sincs most, viszont jövő ősszel szeretnénk összehozni egy kisebb európai turnét. Számunkra jelenleg fontosabb volt, hogy a pénzt, amiből gazdálkodunk, most inkább a stúdiózásba, klipkészítésbe fektessük be, hogy itthon jól megtámogassuk a lemezt. Ezért sem maradt már arra kapacitás, hogy külföldre tervezzünk.

Itthon időközben abszolút professzionális zenekarrá váltatok, ezt a tavalyi junior Artisjus-díj is visszaigazolhatta.

Miben változott meg a hozzáállásotok a kezdetekhez képest?

– Mindig is halálosan komolyan gondoltuk, ám mára kinőtte magát a zenekar egy több emberből álló gépezetté, ami egy komoly vállalkozás, de persze még mindig a barátságon alapul. Jól érezzük egymással magunkat, szeretünk zenélni, és boldogok vagyunk attól, hogy ilyen a „munkahelyünk”. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy azzal foglalkozhatunk, amit a legjobban szeretünk. Nyilván ennek is megvannak a nehézségei, mint például a rengeteg utazás, de én ezt a részét is szeretem. A színpadon is igyekszem mindig ugyanúgy jelen lenni, hogy mindig azt az élményt nyújthassam a közönségnek, amit én is elvárnék magamtól. De nem játszom szerepet – akkor abba is hagynám ezt az egészet –, azt adom, ami bennem van, még ha nincs is olyan tökéletes napom. Legfeljebb felspanolom magamat a koncert elején, de van, amikor ez nem működik, s csak átadom magamat annak, ami éppen van. Tavaly Artisjus alkotói díjat kaptunk, ami nagyon jó megerősítés a szakma részéről, büszkék vagyunk rá. Egy zenekar létezését ugyan legfőképpen a közönség határozza meg, hiszen, ha valakire sokan odafigyelnek, az nagyon is létezik, még akkor is, ha nem játszik olyan jó zenét. Ám az mindenképpen jó érzés, ha a közönség szeretete mellett a szakma is elismer minket.

Hogy néz ki a következő időszak a koncertnaptárban? Jöttök Fehérvárra?

– A kedvenc fesztiváljainkon – például a Fishing on Orfű, Strand – már biztosan ott leszünk, és Fehérváron is fellépünk majd a nyár folyamán. Ha minden jól megy, addigra végre elkészül az a videóklip is, amit decemberben ott forgattunk, és a dal is a városról szól. A szám címe Éjjel a Fő utcán, és ugyan megemlítünk benne emblematikus fehérvári helyszíneket – például a régi vidámpark, az Országalma –, ám a nosztalgikus hangulat miatt bárki a magáénak érezheti. Bennem a Baján megélt gyermekkor és a Fehérváron töltött felhőtlen főiskolás évek emlékeit kelti életre.